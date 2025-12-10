"Mälzers Meisterklasse" verbucht zum Finale ein Quotentief

Tim Mälzer (54) hat mit seiner VOX-Show "Mälzers Meisterklasse" am Dienstagabend ein ernüchterndes Finale hingelegt – und das ausgerechnet in der Hamburger Bullerei, seinem Heimspiel. Sechs Wochen lang wollte der Sender am Dienstag mit dem Star-Koch punkten, doch zum Abschluss schalteten nur 0,51 Millionen Menschen ein. Das entsprach mageren 2,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, wie Quotenmeter berichtet. In der für Werbekunden wichtigen Zielgruppe kam die Sendung auf 0,18 Millionen Zuschauende und 4,5 Prozent. Während anderswo geheiratet und geflirtet wurde, war bei VOX offenbar die Luft raus. Eine Fortsetzung der Koch-Reihe gilt nach diesen Zahlen als kaum denkbar.

Parallel legte die Konkurrenz zu: Sat.1 punktete mit einer neuen Ausgabe von Hochzeit auf den ersten Blick. Die Folge mit den Experten Sandra Köhldorfer (44), Beate Quinn und Markus Ernst sowie den Paaren Julia und Julian, Marén und Frank und Lina und Daniel verfolgten 0,69 Millionen Menschen, was 3,4 Prozent Marktanteil bedeutete. RTL setzte mit Bauer sucht Frau den deutlichsten Kontrapunkt des Abends und dominierte mit 3,07 Millionen Zuschauern und starken 13,4 Prozent in der Zielgruppe. Später am Abend hielt sich VOX zwar solide: Die fast zwei Jahre alte Wiederholung von "Hot oder Schrott – Die Allestester" mit kuriosen Produkten wie Hesherball, Heimtrainer X-Bike, AnyShaker, Hook a Floater und Air Cooler erreichte 0,40 Millionen und 3,5 Prozent, in der Zielgruppe 5,2 Prozent.

Tim Mälzer, der als Koch, Unternehmer und TV-Gesicht seit Jahren für Energie, Tempo und klare Ansagen steht, setzt im Fernsehen normalerweise auf Wettkampf, Handwerk und eine Prise rauen Charme. In seiner Bullerei sucht der Gastgeber regelmäßig Nähe zum Publikum, nimmt sich Zeit für Gespräche und hält die Küche familiär. Privat zieht sich der Hamburger gern aus dem Rampenlicht zurück, verbringt freie Momente mit Freunden und pflegt seine Verbundenheit zur Heimatstadt. Wer ihm begegnet, erlebt häufig einen direkten, humorvollen Typen, der Leidenschaft für gutes Essen mit Bodenständigkeit verbindet – Eigenschaften, die ihn auch abseits quotenstarker Abende zu einer festen Größe im deutschen Food-Kosmos machen.

Anzeige Anzeige

RTL / Hendrik Lüders Tim Mälzer in seiner neuen Kochshow "Mälzers Meisterklasse"

Anzeige Anzeige

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Mälzer bei "2023! Menschen, Bilder, Emotionen" in Hürth