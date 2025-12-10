Selten: Jamie Lee Curtis strahlt mit Ehemann bei Premiere

Jamie Lee Curtis (67) glänzte am Dienstagabend auf dem roten Teppich der Premiere des Films "Ella McCay" in Los Angeles. Die Schauspielerin trug ein figurbetontes schwarzes Lederkleid, das sie mit einem Cardigan und Accessoires wie einer silbernen Uhr und minimalistischen Ohrringen kombinierte. An ihrer Seite war ihr Ehemann Christopher Guest (77), der in einem eleganten dunkelblauen Anzug eine perfekte Ergänzung zu ihrem Look darstellte. Das Paar nahm sich Zeit für Fotos, lachte laut Daily Mail immer wieder miteinander, und Christopher streckte spielerisch die Hand in Richtung der 67-Jährigen aus, bevor beide weiter über den Teppich schritten.

Jamie, die in dem Film die Rolle der Helen übernimmt, sprach auf der Veranstaltung auch mit anderen prominenten Gästen wie Sofia Carson und Ayo Edebiri (30), mit denen sie auf dem roten Teppich scherzte und ausgelassen posierte. Neben der Hauptdarstellerin und ihrem Mann stellten sich auch Emma Mackey (29), Woody Harrelson (64) und Rebecca Hall (43) – die ebenfalls in der Komödie mitspielen – dem Blitzlichtgewitter. Die Handlung des Films, der am 12. Dezember in die Kinos kommt, dreht sich um das Leben einer idealistischen jungen Frau, die zwischen Familie und Karriere navigiert.

Das Paar, das seit über 40 Jahren verheiratet ist, hat zwei Töchter und eine harmonische Beziehung, die in Hollywood Seltenheitswert hat. Jamie erinnert sich noch heute gerne an den Anfang ihrer Liebe zurück, die mit einem Foto von Christopher begann: "Ich habe Chris fünf Monate, nachdem ich sein Bild im Rolling Stone gesehen hatte, geheiratet", verriet sie 2015 gegenüber der Zeitschrift. In einem früheren Interview mit dem AARP Magazine sprach sie über ihre Ehe und die besondere Verbindung zu ihrem Ehemann: "Ich habe den witzigsten Kerl der Welt geheiratet."

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis bei der Weltpremiere von "Ella McCay" in Hollywood, Dezember 2025

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis und Annie Guest im Jahr 2022