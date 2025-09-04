Babygerüchte: Berühmte siamesische Zwillinge äußern sich

Die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany Hensel, bekannt aus ihrer eigenen Reality-TV-Show, haben mit einem TikTok-Video Spekulationen über möglichen Familienzuwachs angeheizt. Kürzlich wurden die 35-jährigen Schwestern mit einer Babyschale in der Öffentlichkeit gesichtet. Im TikTok-Video blenden die Schwestern die Paparazzi-Fotos, die sie mit einer Maxi-Cosi zeigen, ein. Den Clip kommentierten die unzertrennlichen Geschwister mit "gesegnet" und versahen das Video mit Hashtags wie Schwesternschaft und Respekt. Die Frage, ob das Baby tatsächlich ihr eigenes ist, ist nicht final geklärt.

Abby und Brittany arbeiten beide als Lehrerinnen an einer Grundschule in New Brighton, Minnesota. Dort stellten sie den Nachwuchs laut diverser Medienberichte stolz ihren Kolleginnen und Kollegen vor. Bereits zuvor waren die Schwestern beim Besuch eines McDonald's Drive-Ins mit dem Neugeborenen gesehen worden. Die beiden zeigten sich in passenden Sommeroutfits und wirkten glücklich, wenn auch etwas müde.

Seit vielen Jahren haben die Schwestern den Wunsch, Mütter zu werden. Abby ist seit 2021 mit Josh Bowling verheiratet, einem Veteranen der US-Armee, und ist bereits Stiefmutter seiner Tochter Isabella. Beide Schwestern sind sehr offen im Umgang mit ihrem außergewöhnlichen Lebensstil. In der Vergangenheit hatten ihre Eltern die Möglichkeit einer Trennungsoperation abgelehnt, da die Erfolgsaussichten für beide Schwestern sehr gering waren. Trotz ihrer körperlichen Verbindung haben die beiden individuelle Persönlichkeitssysteme und meistern ihren Alltag gemeinsam. Auch in sozialen Medien teilen sie ihr Leben offen mit der Öffentlichkeit und haben dadurch zahlreiche Unterstützer gewonnen.

Instagram / abbybrittanyhensel Abby und Brittany Hensel, 2024

https://www.instagram.com/p/O7eh47mn26/ Abby und Brittany Hensel, siamesische Zwillinge

Instagram / abbybrittanyhensel Josh Bowling mit Abby und Brittany Hensel, 2025

