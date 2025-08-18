Sind Abby und Brittany Hensel etwa Mütter geworden?

Abby und Brittany Hensel, die wohl bekanntesten siamesischen Zwillinge der Welt, sorgen mit aktuellen Fotos, die Bild vorliegen, für großes Aufsehen. Die beiden, die sich einen Körper teilen, jedoch jeweils einen eigenen Kopf haben, wurden in Minnesota mit einem Baby gesichtet. Sie trugen das Neugeborene in einer Babyschale und setzten es behutsam auf den Rücksitz ihres schwarzen Tesla. Gemeinsam verstauten sie zudem einen Kinderwagen im Kofferraum. Ob es sich bei dem Baby um ihr eigenes Kind handelt, ist bislang nicht geklärt, doch die Fotos haben bereits eine Welle von Spekulationen losgetreten.

In den letzten Jahren gab es immer wieder bedeutende Wendungen im Leben der Hensel-Schwestern. So wurde erst 2024 öffentlich bekannt, dass Abigail bereits 2021 den US-Armee-Veteranen Joshua Bowling geheiratet hatte. Damit ist Abby Stiefmutter seiner Tochter Isabella, während Brittany als liebevolle Stieftante ihren Platz in der Familie gefunden hat. Bereits vor Jahren hatten die beiden verlauten lassen, dass sie gerne einmal Mütter werden möchten. Ein Video aus dem vergangenen Jahr, in dem sie humorvoll auf kursierende Gerüchte eingingen und darin die Worte "Verheiratet und Baby unterwegs" einblendeten, lässt viele nun annehmen, dass dieser Traum vielleicht in Erfüllung gegangen ist.

Die außergewöhnliche Lebensgeschichte der Hensel-Schwestern zieht seit Jahren große Aufmerksamkeit auf sich. Geboren mit zwei Köpfen, aber einem gemeinsamen Körper, beweisen sie täglich eindrucksvolle Koordination. Heute unterrichten die beiden als Lehrerinnen und teilen sich nicht nur einen Beruf, sondern auch ein Gehalt – ein Umstand, der für kontroverse Diskussionen sorgt. Trotz finanzieller Herausforderungen meistern Abby und Brittany ihren Alltag mit bemerkenswerter Harmonie und sind somit nicht nur in persönlicher Hinsicht ein Beispiel für Teamarbeit, sondern auch eine Inspiration für Menschen weltweit.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/O7eh47mn26/ Abby und Brittany Hensel, siamesische Zwillinge

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Po_PNQmn5g/ Abby und Brittany Hensel, siamesische Zwillinge

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/6Py5uvGnxG/ Abby und Brittany Hensel, siamesische Zwillinge

Anzeige