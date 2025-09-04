Bond-Girl Caterina Murino (47) ist erstmals Mutter geworden

Die italienische Schauspielerin Caterina Murino (47) ist im Alter von 47 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Am 21. August, genauer um 18:17 Uhr, erblickte ihr Sohn Demetrio Tancredi Rigaud Murino das Licht der Welt. Die "Casino Royale"-Bekanntheit, die mit ihrem Partner, dem französischen Anwalt Edouard Rigaud, in Paris lebt, machte die frohe Botschaft über Instagram bekannt. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto einer kleinen Babyhand schrieb sie, dass sich ihre ganze Familie über den Zuwachs freue. Außerdem ergänzte sie humorvoll: "Die Eltern sind wohlauf und freuen sich schon sehr auf die bevorstehenden schlaflosen Nächte!"

In der Vergangenheit hatte Caterina offen über ihre Schwierigkeiten gesprochen, Mutter zu werden, einschließlich zweier Fehlgeburten und einer anstrengenden In-vitro-Fertilisation. "Keine Kinder zu haben, ist schmerzhaft, aber kein Grund zum Bedauern. Mit 46 Jahren glaube ich, dass derjenige, der Wunder verteilt, mich vergessen hat", offenbarte sie damals laut Daily Mail. Nur ein Jahr später kann das einstige Bond-Girl nun endlich seinen Nachwuchs in die Arme schließen.

Die Schwangerschaft verkündete Caterina erst vor wenigen Monaten. Im Juli plauderte sie im Interview mit der französischen Gala aus, dass sie dank einer intensiven IVF-Behandlung endlich ein Kind erwartete. In ihrem Alter ist dies nicht ohne Risiken, doch die Brünette durfte sich über eine weitestgehend problemlose Schwangerschaft freuen. "Ich hatte weder Diabetes noch Unwohlsein oder Schlaflosigkeit", berichtete sie dem Blatt begeistert.

Getty Images Caterina Murino, Schauspielerin

Instagram / caterina_murino_official Caterina Murino, ihr Partner und ihr neugeborenes Baby

Getty Images Caterina Murino und ihr Partner Edouard Rigaud bei den Filmfestspielen von Venedig 2023