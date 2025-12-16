Hat sie viel gelogen? Oliver Pocher stichelt gegen Ex Amira

Oliver Pocher (47) hat erneut gegen seine Ex-Partnerin Amira Aly (33) gestichelt. Der Comedian nutzte seine Instagram-Plattform, um sich auf die Teilnahme der Moderatorin an der Show The Masked Singer zu beziehen, bei der sie als Ei enttarnt wurde. In einem Clip spielte Oliver auf Amiras Aussage an, es sei ihr schwergefallen, im privaten Umfeld zu lügen, um ihre Identität geheim zu halten. Mit einem deutlichen Seitenhieb erklärte er: "Glückwunsch, übrigens - das Ei. Wer hätte das gedacht? Sie hat ja gesagt, dass es ihr ganz schwerfiel, zu lügen. Habe ich auch etwas anders kennengelernt, ehrlicherweise privat."

Die Spitze gegen Amira blieb jedoch nicht nur bei dieser Andeutung. Zwischen den Zeilen schien Oliver zudem eine Verbindung zwischen seiner Ex-Frau und dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (41) anzudeuten, ohne jedoch konkrete Aussagen dazu zu machen. Bereits in der Vergangenheit hatte der Comedian seine Trennung von Amira immer wieder öffentlich thematisiert. Auch in seinen Bühnenprogrammen sparte er nicht mit Provokationen und kreierte unter anderem die Figur "Dalai Karma", die mit einem Augenzwinkern weibliche Fans um den Finger wickeln soll.

Vor wenigen Wochen sorgten Gerüchte über eine Beziehungskrise von Amira und Christian Düren (35) für Aufsehen. Oliver ließ es sich auch hier nicht nehmen, die Spekulationen aufzugreifen. In seiner Social-Media-Story teilte der Comedian einen Artikel über das mögliche Liebes-Aus und kommentierte spitz: "Hey, Sandy Meyer-Wölden, haben wir noch einen Platz Weihnachten? Frage für eine Ex-Frau von mir..." Damit spielte er auf Amiras Aussage an, die Feiertage alleine verbringen zu wollen.

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei "Let's Dance", April 2022

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019