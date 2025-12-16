Schock in Monaco: Louis Ducruet von Hooligans verprügelt

Ein Schockmoment für das Fürstentum: Louis Ducruet (33), der Sohn von Prinzessin Stéphanie (60) und Neffe von Fürst Albert II. (67), ist am 9. Dezember im Stade Louis-II in Monaco nach dem Abpfiff eines Champions-League-Spiels brutal attackiert worden. Zwei Fans von Galatasaray – ein Vater und sein Sohn – sollen den Royal in eine Schlägerei verwickelt und ihn dabei verletzt haben. Im Umfeld der VIP-Lounge soll es erst zu Wortgefechten gekommen sein, dann eskalierte die Situation. Louis war mit Freunden im Stadion unterwegs, als die Stimmung kippte. Vor Gericht sagte er laut der Zeitung 20 Minuten später: "Ich fürchtete um mein Leben." Der Angriff endete für ihn mit Verletzungen im Gesicht, an der Brust und an den Armen – und mit einer Nacht, die er so schnell nicht vergessen dürfte.

Was genau geschah? Spannungen zwischen monegassischen und türkischen Anhängern sollen hochgekocht sein. Als ein Freund des 33-Jährigen zur Toilette ging, brach die Prügelei los. Vor dem Strafgericht schilderten die beiden Galatasaray-Fans ihre Sicht: Der Sohn gab an, dass einer von Louis' Freunden aggressiv auf ihn zugekommen sei, ihn gestoßen und der Royal selbst ihn dann am Hals gepackt habe. "Ich hatte das Gefühl zu ersticken und versuchte, mich zu verteidigen", erklärte er. Sein Vater sagte, er habe nur eingegriffen, um seinen Sohn zu schützen. Die Polizei nahm beide nach der Attacke fest – nach zwei Tagen in Gewahrsam standen sie in Monaco vor Gericht. Das Urteil fiel klar aus: zwei Monate auf Bewährung, drei Jahre Aufenthaltsverbot in der Region und jeweils 1000 Euro Zahlung an drei Geschädigte, darunter Louis.

Und der ist in Monaco kein Unbekannter. Der Royal engagiert sich seit Jahren rund um den Fußball, taucht regelmäßig bei Spielen auf und gilt im Umfeld des AS Monaco als vertrautes Gesicht. Freunde beschreiben ihn als nahbar und sportbegeistert, der Familienmensch pflegt engen Kontakt zu seiner Mutter Stéphanie und dem Fürstenhaus. Abseits der Öffentlichkeit verbringt Louis viel Zeit mit seiner eigenen kleinen Familie und einem festen Freundeskreis in Monaco, der ihn häufig zu Matches begleitet. Bei Stadionbesuchen mischt er sich gern unters Publikum – genau diese Nähe zur Kurve macht seine Auftritte sonst so unkompliziert und herzlich, diesmal jedoch wurde sie zum Risiko.

Getty Images Louis Ducruet auf dem Monte Carlo TV Festival im Juni 2019

Getty Images Prinzessin Caroline, Prinz Albert und Prinzessin Stéphanie von Monaco, monegassische Royals

Getty Images Louis Ducruet mit Marie Chevallier und Prinz Albert II. auf einem Event in Monaco