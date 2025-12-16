Tränen im Paradies: Sie bricht "Bachelor in Paradise" ab

Für Kristina Yantsen ist die Zeit bei Bachelor in Paradise nicht leicht. Schon von Beginn an scheint für das einstige Bachelor-Girl nicht der richtige Mann dabei zu sein. "Ich hab immer wieder daran geglaubt. Ich wollte diese Gefühle wieder in mir erleben", schildert sie im Einzelinterview in der Show. Nun hat sie diese Hoffnung vorerst an den Nagel gehängt – Kristina glaubt, es sei der richtige Zeitpunkt, das Experiment abzubrechen.

In Folge acht versammelt sie ihre Co-Stars um sich, um die traurige Botschaft zu übermitteln. Unter Tränen verkündet die Düsseldorferin: "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Paradies verlassen möchte. Ich bin euch so dankbar für die Liebe und Wärme, die ihr mir geschenkt habt." Die übrigen Kandidaten umarmen sie und rufen ihren Namen. Nicht nur bei Kristina, sondern auch bei Jessi kullern die Tränen. Die 28-Jährige zeigt allerdings Verständnis für die Entscheidung ihrer engen Vertrauten und gibt auch zu: "Sie hat ja nicht das erste Mal mit dem Gedanken gespielt." Mit einer Verbeugung und einem Lächeln verlässt Kristina schließlich die Villa.

Zu Beginn zeigte Markus Kathrein Interesse an der 32-Jährigen. Mit ihm tauschte sie auch mehrere Rosen aus. Doch da sich von Kristinas Seite nicht mehr als ein freundschaftliches Gefühl entwickelte, setzte sie der Verbindung schließlich ein Ende. Auch mit keinem der anderen Männer wollte sich das richtige Gefühl einstellen, weswegen Kristina nun kurz vor dem Finale einen selbstbestimmten Ausstieg wählt.

RTL Das Logo zu "Bachelor in Paradise"

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Kristina Yantsen

RTL Kristina Yantsen und Markus Kathrein bei "Bachelor in Paradies"

