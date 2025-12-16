Katharina Wagener und Kevin sprechen nicht über ihr Baby

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) hat in ihrem jüngsten Instagram-Q&A Details über die aktuelle Situation mit ihrem Ex-Partner Kevin Yanik (27) preisgegeben. Das einstige Paar, das bereits zwei gemeinsame Kinder hat, erwartet derzeit sein drittes Kind. Doch während der Schwangerschaft hat Kevin sich von Katharina getrennt. Offenbar herrscht seither eine Distanz zwischen ihm und dem ungeborenen Baby. Auf die Frage eines Fans, ob die beiden über das Kind sprechen, antwortete Katharina: "Wir sprechen nicht darüber."

Ein weiterer Fan wollte mehr über Kevins Verhalten wissen und fragte, warum er so wenig Interesse an seinem dritten Kind zeigt. In ihrer ehrlichen Antwort schrieb die Influencerin: "Schutzmechanismus? Trotz? Ich weiß es nicht. Aber so abweisend und desinteressiert, wie er dem kleinen Jungen gegenüber ist, kenne ich ihn eigentlich nicht." Die Aussagen zeigen, wie belastend die aktuelle Situation für Katharina ist, die sich anscheinend allein auf die Geburt vorbereiten muss.

Bereits vor einigen Wochen hatte die Influencerin bei einer ähnlichen Fragerunde keine Zweifel gelassen, wie groß die Distanz zwischen Kevin und dem ungeborenen Kind damals schon war. Auf die direkte Frage, ob Kevin Interesse an seinem dritten Baby zeigt, antwortete Katharina deutlich: "Keine Ahnung. Nach meinem Gefühl her – nein." Besonders überraschend war ihre Offenbarung, dass Kevin zuletzt geäußert habe, er habe "nur zwei Kinder". Kevin schweigt zu der aktuellen Situation bisher konstant.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Kevin Yanik und ihrem Sohn