Katharina Wagener wünscht sich ein Liebes-Comeback mit Kevin

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über die derzeit schwierige Lage in ihrem Privatleben gesprochen. Obwohl sie und Kevin Yanik (27) aktuell ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, hat der Influencer sie verlassen und ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Ein Fan wollte von Katharina wissen, ob sie die Trennung als endgültig betrachtet. Ihre Antwort fiel ehrlich und emotional aus: "Mein Verstand sagt, es ist endgültig. Mein Herz wünscht sich, es wäre anders."

Die Trennung des Paares wirft Fragen zu ihrer Zukunft und der ihrer Kinder auf. Bislang scheinen beide in der Öffentlichkeit Stillschweigen über die genauen Hintergründe der Trennung zu bewahren. Während Katharina ihren Gedanken und Gefühlen gegenüber ihrer Community freien Lauf lässt, gibt es von Kevin selbst bislang keine Stellungnahme. Trotz der räumlichen Trennung bleibt jedoch die Verbundenheit durch die gemeinsame Familie, besonders in Hinblick auf das Kind, das sie im kommenden Jahr willkommen heißen werden.

Schon in der vergangenen Woche hatte die Influencerin mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Nach einem Zuckertest beim Frauenarzt musste sie sich nicht nur mit zwei platten Reifen, sondern auch noch mit einer Polizeiverwarnung wegen Radfahrens auf dem Gehweg herumschlagen. "Was für ein Tag", teilte sie damals mit ihrer Community. Trotzdem überwog für sie das Positive: Ihr ungeborenes Baby ist gesund, wie sie erleichtert berichtete. Auch andere Sorgen machten ihr zu schaffen. Eigentlich wollte die werdende Mutter im Geburtshaus entbinden, doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Ihre Follower brachte sie trotzdem zum Schmunzeln, als sie fragte: "Wer von euch hätte in meiner Situation auch den Gehweg genommen?" Nach dem stressigen Vormittag setzte sie auf kleine Freuden wie eine Shopping-Therapie und einen neuen Besuch im Nagelstudio. Unterstützung erhält die Influencerin dabei nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von unzähligen Fans, die ihr mit Likes und Kommentaren Mut zusprechen.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin