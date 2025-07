Ex-Bond-Girl Caterina Murino (47) erwartet ihr erstes Kind

Caterina Murino hat eine freudige Nachricht verkündet: Das einstige Bond-Girl erwartet dank einer "anspruchsvollen", aber geglückten IVF-Behandlung ihr erstes Kind – einen Jungen, wie sie gegenüber der französischen Gala verriet. Mit 47 Jahren beschreibt die Italienerin ihren Weg zur Mutterschaft als herausfordernd. "In meinem Alter musste ich die Medizin bitten, der Natur zu helfen. Man entscheidet nicht immer, wann der richtige Zeitpunkt kommt, Mutter zu werden", erklärte Caterina. Der Nachwuchs soll Ende des Sommers zur Welt kommen, kurz bevor sie im September ihren 48. Geburtstag feiert. Vater des ungeborenen Kindes ist ihr langjähriger Partner, der französische Anwalt Édouard Rigaud.

Die beiden sind seit 2019 ein Paar und leben gemeinsam im malerischen Pariser Stadtteil Montmartre. Caterina sprach offen über die Schwierigkeiten auf ihrem Weg, Mutter zu werden, inklusive zweier Fehlgeburten und der IVF-Behandlung. Dennoch zeigt sich die Schauspielerin rundum dankbar für ihre Schwangerschaft, die bisher reibungslos verlaufe. "Ich hatte keine Beschwerden, kein Diabetes, keine Schlaflosigkeit", berichtete sie. In einem Interview mit der italienischen Plattform Costa Smeralda Anfang Juli beschrieb sie diesen Abschnitt ihres Lebens als "magischen Moment" und betonte die Verantwortung, zukünftige Generationen zu bewussten Menschen zu erziehen.

Die jetzt beginnende Mutterschaft stellt einen spannenden neuen Abschnitt im Leben der Sardinierin dar, die einst mit ihrer "Casino Royale"-Rolle als Solange, einer kurzen Romanze von James Bond, weltweite Bekanntheit erlangte. Caterina lebt seit Jahren in Frankreich, wo sie eine vertraute Partnerschaft mit Édouard pflegt. In Interviews hat sie die Unterstützung ihres Partners in den herausfordernden Zeiten hervorgehoben. Neben ihrer Karriere demonstriert Caterina mit ihrer Reise zur Mutterschaft Stärke und Entschlossenheit. Ihr großer Wunsch, ein eigenes Kind, soll nun endlich wahr werden.

Getty Images Caterina Murino, "Casino Royale"-Bekanntheit

Getty Images Caterina Murino, Schauspielerin

Getty Images Caterina Murino im September 2024

