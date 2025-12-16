"Ich liebe dich": Nico Legat macht neue Beziehung offiziell

Nico Legat (27) macht es offiziell: Der Realitystar hat nun bestätigt, dass er wieder in festen Händen ist. Auf Instagram teilte der 27-Jährige vertraute Pärchenfotos, auf denen er eng mit seiner neuen Partnerin zu sehen ist. Dazu richtet er emotionale Worte an die Frau an seiner Seite, mit der er offenbar eine besonders intensive Zeit durchlebt hat. "Du hast mich in der schwersten Zeit meines Lebens kennengelernt", schreibt der TV-Darsteller zu den Schnappschüssen und erklärt ihr öffentlich seine Gefühle. Mit dem abschließenden Satz "ICH LIEBE DICH" macht er unmissverständlich klar, dass aus Spekulationen nun eine offizielle Liebesgeschichte geworden ist.

In seinem langen Text bedankt sich Nico bei seiner neuen Freundin für ihren Rückhalt und ihre Treue. "Ich verdanke dir so viel, dass du immer da warst und nie an mir gezweifelt hast. Ich will einfach nur danke sagen für alles", schreibt der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer unter den Post und markiert damit einen neuen Abschnitt in seinem Privatleben. Die romantischen Fotos, auf denen die beiden vertraut miteinander posieren, unterstreichen die emotionalen Zeilen. Für seine Community, die in den vergangenen Wochen schon über seinen Beziehungsstatus gerätselt hatte, liefert er damit nun die endgültige Klarheit und einen sehr persönlichen Einblick.

Erste Gerüchte um eine neue Liebe in Nicos Leben hatte es schon vor wenigen Tagen gegeben. Damals zeigte der Sohn von Thorsten Legat (57) in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss von sich und – wie jetzt bekannt ist – seiner neuen Freundin. Die beiden standen eng umschlungen vor einem Spiegel, während sie das Bild machten. In ihrer Handyhülle steckte sogar ein Polaroid-Foto, das ebenfalls nach ihm aussah. Schnell fragten sich viele Follower, ob der TV-Darsteller nach der Trennung von Ex Laura tatsächlich wieder glücklich vergeben ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat und seine Freundin, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Nico Legat, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat und seine Freundin, Dezember 2025

Anzeige