Mordfall Rob Reiner: Sohn Nick ist nicht verhandlungsfähig

Nick Reiner (32), Sohn des berühmten Regisseurs Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner, wird laut TMZ vorerst nicht vor Gericht erscheinen: Der 32-Jährige sei derzeit aus medizinischen Gründen nicht verhandlungsfähig, wie sein Anwalt Alan Jackson erklärte. Nick, der verdächtigt wird, seine Eltern am Sonntag, dem 14. Dezember, in ihrem Zuhause in Los Angeles getötet zu haben, steht aktuell unter Suizidüberwachung. Die Staatsanwaltschaft wollte eigentlich bereits am Dienstag über mögliche Anklagepunkte entscheiden, doch das Verfahren scheint sich für unbestimmte Zeit zu verzögern.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genauen Abläufe vor der Tragödie zu rekonstruieren. Wie bereits bekannt wurde, war Nick am Abend vor dem Verbrechen in Begleitung seiner Eltern bei einer Weihnachtsfeier von Conan O’Brien (62) zu Gast. Augenzeugen gaben an, dass er dort durch auffälliges Verhalten und lauten Streit mit seinem Vater für Unruhe sorgte. Am nächsten Morgen entdeckte Hotelpersonal schließlich Spuren eines möglichen Gewaltverbrechens in seinem Zimmer – nur wenige Stunden bevor die Leichen von Rob und Michele mit mehreren Stichverletzungen in ihrem Anwesen gefunden wurden.

Rob und Michele lernten sich kennen, als er gerade seinen Kultfilm "Harry und Sally" drehte – kurze Zeit später im Jahr 1989 heiratete das Paar. Die beiden wurden Eltern von insgesamt drei Kindern, darunter Nick, der immer wieder mit Drogenproblemen für Schlagzeilen sorgte. Rob prägte Hollywood als Regisseur mit Filmen wie "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "Die Braut des Prinzen" und "Eine Frage der Ehre" und war zuvor in der Kultserie "All in the Family" zu sehen. Als Sohn von Carl Reiner – einem ebenfalls gefeierten Regisseur und Schauspieler – lag ihm die große Liebe zum Film in den Genen.

Collage: Imago, Imago Collage: Rob und Nick Reiner

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

