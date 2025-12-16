Laut Kim: Nikola Grey zieht nun doch nicht nach Deutschland

Hat Nikola Grey (29) seine Pläne geändert? Nachdem er die Trennung von seiner Ehefrau Kim Virginia (30) bekanntgegeben hatte, verließ er ihre gemeinsame Wahlheimat Dubai und hielt sich in Deutschland und auch bei seiner Familie in Serbien auf. Der Realitystar erzählte zudem, auf der Suche nach einer neuen Bleibe in Köln zu sein. Doch nun behauptet Kim, dass Nikola etwas ganz anderes plant. "Nikola bleibt übrigens in den VAE", erzählt sie in ihrer Instagram-Story.

Für Kim ist diese Planänderung ein Grund zur Freude. "Das ist schon mal die beste Nachricht – alleine schon wegen der Jobs", freut sie sich. Wie die Dschungelcamp-Bekanntheit kürzlich erzählte, sind sie und Nikola beruflich eng verbunden. Zudem adoptierten sie wenige Tage vor ihrem Ehe-Aus gleich drei Dalmatinerwelpen auf einen Streich, um die sich Kim seither ganz alleine kümmern muss. Wenn Nikola also in Dubai bleibt, erhofft sich die 30-Jährige wohl tatkräftige Unterstützung.

Ein weiterer Faktor könnte sein, dass Kim ihren ganz eigenen Plan für die Zukunft hat. Wie sie am Wochenende verriet, möchte sie dringend wieder mit ihrem Ehemann zusammenfinden. Nach Versöhnung klingt es in ihrer aktuellen Instagram-Story allerdings eher weniger. Während sie Nikolas neues Auto zeigt und über seinen Fahrstil scherzt, blafft er sie von der Seite an: "Was, meine Fahrkünste?!" Kim winkt daraufhin ab und macht die Kamera aus.

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025