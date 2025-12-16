Michelle Pfeiffer wollte früher nie Weihnachtsfilme drehen

Hollywoodstar Michelle Pfeiffer (67) überrascht ihr Publikum pünktlich zur Feiertagssaison mit einer Premiere: Sie ist erstmals in einem Weihnachtsfilm zu sehen. "Oh. What. Fun." läuft aktuell bei Prime Video und erzählt von einer Mutter, die perfekte Festtage plant – bis alles komplett aus dem Ruder läuft. Für die Schauspielerin selbst kam dieses Projekt unverhofft. Gegenüber der Zeitung Bild sagte Michelle: "Ehrlich gesagt hätte ich mir nie vorstellen können, jemals einen Weihnachtsfilm zu drehen." Warum jetzt also doch?

Wie die Schauspielerin erklärt, sei der Film anders als alle anderen Weihnachtsfilme, die sie kennt. "Er feiert all die stillen Heldinnen, die den Zusammenhalt in jeder Familie gewährleisten", schilderte sie. Gemeint seien die Mütter, die Monate im Voraus planen, einkaufen, koordinieren und am Ende kaum Anerkennung dafür erhalten. Als die Rede auf Väter kam, legte Michelle mit einem Lachen nach: "Ja, die Väter sagen, sie hätten die ganze Arbeit. Die Väter bauen vielleicht ein Puppenhaus zusammen – vielleicht. Denn oft genug machen das die Mütter auch noch ..."

An ihrem eigenen Weihnachtsfest schätzt die Schauspielerin genau das Durcheinander. Michelle ist seit über drei Jahrzehnten mit dem Produzenten David E. Kelley (69) verheiratet, die beiden teilen zwei erwachsene Kinder. Im Interview schwärmte sie von voll besetzten Feiertagstafeln, an denen 35 oder 40 Gäste zusammenkommen – laut, chaotisch, aber innig. Seit die Kinder ihr eigenes Leben führen, ist das Zusammenführen aller Termine schwieriger geworden. "Wie schön wäre es, wenn ich alle wieder unter einem Dach versammeln könnte", äußerte Michelle im Gespräch nachdenklich. Umso größer ist die Freude über Familienrunden mit Nachwuchs. Die 67-Jährige ist nämlich vor kurzem Oma geworden. Als Großmutter scheint sie nun noch intensiver die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt in den Fokus zu rücken, was ihrem neuesten Film eine besonders persönliche Note verleiht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer und David E. Kelley, 2017