Nach Blitzhochzeit: Vanessa White verrät Babygeschlecht

Vanessa White (36) hat es offiziell gemacht – und legt jetzt noch einen drauf: Die Sängerin, bekannt aus der Band The Saturdays, hat in London nicht nur "Ja" gesagt, sondern kurz darauf auch das Geschlecht ihres Babys verraten. Am Montag gaben sich Vanessa und Emmanuel Lawal im Hackney Town Hall das Jawort, im Beisein von nur zwei Zeugen. Wenig später bestätigte Vanessa, dass die beiden einen Jungen erwarten. "Es war so schön", erzählte sie der British Vogue und schwärmte davon, wie besonders sich der Moment anfühlte. Ihr Sohn soll im kommenden Jahr sogar eine Rolle bei der großen Feier übernehmen: "Zu wissen, dass er dabei sein wird, ist das Schönste."

In dem Interview gab Vanessa auch Einblicke in ihren Hochzeitstag. Sie trug ein elegantes Seidenkleid mit Spitzeneinsätzen und schloss die Zeremonie mit zwei Zeugen ab, darunter ihr Fotograf. Der Tag wurde mit einem privaten Dinner im Hotel Café Royal gekrönt, bei dem das Restaurant exklusiv für sie geöffnet wurde. Zu ihrem schicken Auftritt trug Vanessa einen vintage-inspirierten Haarreif, High Heels von Christian Louboutin und ein Bouquet aus Calla-Lilien. Nach einem stilvollen Abend, der mit einem figurenförmigen Kuchen abgerundet wurde, verabschiedete sich das Paar in einem Bentley in die gemeinsame Zukunft. Der spontane Heiratsentschluss kam zustande, weil der Alltag mit Vanessas Schwangerschaft und der nahenden Weihnachtszeit schlichtweg zu vollgepackt war.

Für Vanessa ist das neue Familienglück auch persönlich ein Neuanfang. Die Musikerin war viele Jahre mit Gary Salter liiert, bevor die Beziehung 2017 endete. Kurz darauf zog sie in die australische Wildnis und nahm an der britischen Ausgabe von "I’m A Celebrity" teil, wo sie nach eigener Aussage die "Zeit ihres Lebens" hatte. Emmanuel lernte sie während des Lockdowns kennen, ihre Liebe wuchs zunächst fernab des Rampenlichts und wurde erst später auf Instagram offiziell. Zwischendurch trennten sich die beiden im vergangenen Jahr für einige Zeit, fanden dann aber wieder zusammen und scheinen nun fester denn je verbunden. Vanessa, die 2008 als jüngstes Mitglied von The Saturdays mit Songs wie "Up" und "Issues" bekannt wurde, konzentriert sich aktuell vor allem auf ihr Privatleben – mit einer kleinen Familie, die jetzt um einen Sohn reicher wird.

Instagram / vanessawhite Sängerin Vanessa White, November 2025

Getty Images Vanessa White und ihr Mann Emmanuel Lawal bei den Championships im Queen's Club in London, Juni 2022

Getty Images Vanessa White im August 2018