Klinikbesuch: Christian Wolf hatte große Angst um Hazel

Christian Wolf (30) und Romina Palm (26) haben einen Schreckmoment erlebt: Das Paar fuhr mit seiner Tochter Hazel in die Klinik, nachdem der Gesundheitszustand der Kleinen ihnen Sorge bereitet hatte. Inzwischen geht es dem Nachwuchs wieder gut, doch der Unternehmer zeigte sich danach spürbar nachdenklich und meldete sich mit emotionalen Worten bei seinen Followern. "Der Moment, wenn man Angst um die Kleine hat, fühlt sich wirklich an, als ob die Welt ganz kurz stehen bleibt. Aber nicht im guten Sinne", schrieb Christian in seiner Instagram-Story.

Zu seinen Zeilen veröffentlichte Christian außerdem ein Foto, auf dem er Hazel zärtlich auf die Stirn küsst – ein Bild, das viel über den Moment sagt: Anspannung fällt ab, Erleichterung bleibt. Details zur Ursache des Schrecks nannte er nicht, stattdessen stand die schnelle Untersuchung in der Klinik im Vordergrund und die beruhigende Nachricht, dass es der Kleinen gut geht. Auch Mama Romina hatte am selben Tag schon ihre Follower darüber informiert, dass sie mit Hazel morgens im Krankenhaus gewesen seien und danach wieder nach Hause fahren konnten.

Privat zeigen Christian und Romina seit der Geburt ihrer Tochter immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Besonders in Momenten, in denen Gesundheit und Zusammenhalt zählen, wirkt das Duo geschlossen: Er der Unternehmer, der seine Community regelmäßig mitnimmt, sie das Model, das offen über Veränderungen und Gefühle spricht. Wenn es um Hazel geht, senden beide dieselbe Botschaft: Familie zuerst. Der Kuss auf die Stirn ist dafür ein starkes Symbol – und erinnert an frühere Posts, in denen Romina und Christian betonten, wie sehr sie die gemeinsame Zeit zu dritt schätzen, gerade nach aufregenden Tagen.

christianwolf Unternehmer Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel im Dezember 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

