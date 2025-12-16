Fans sind schockiert von Patrice und Daniel Aminatis Ehe-Aus

Patrice Aminati hat überraschend das Ehe-Aus mit Daniel Aminati (52) bekannt gegeben. Besonders kurz vor Weihnachten sorgt diese Nachricht für Bestürzung bei den Fans. Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram schreibt ein Fan: "Sehr traurig, gerade vor Weihnachten, aber sie wird ihre Gründe haben, hoffe, es wird alles wieder gut." Andere Anhänger betonen, wie unerwartet der Schritt für sie kommt: "Hätte ich nicht mit gerechnet. Sie wird ihre Gründe haben. Traurig für die kleine Tochter." Immer wieder fällt in den Kommentaren das Wort "Schock" – ein Nutzer formuliert es deutlich: "Der Knaller zum Jahresende, womit man nie gerechnet hätte, sehr schade um die beiden."

In ihrer Instagram-Story erklärte Patrice, sie könne Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er einst kennengelernt habe. "Wir haben uns als Liebespaar verloren", schrieb sie und fügte hinzu: "Nicht nur wegen der Erkrankung. Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert. Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden."

Abseits der aktuellen Trennungsgeschichte blicken viele Follower auf die gemeinsame Vergangenheit von Patrice und Daniel zurück, die sie über Social Media und öffentliche Auftritte quasi live begleitet haben. Das Paar hatte sein Familienglück immer wieder mit emotionalen Einblicken geteilt, etwa in den Alltag mit der gemeinsamen Tochter oder in Daniels Rolle als engagierter Vater und Sportler.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice, 2025

Instagram / danielaminati Charly Malika, Daniel und Patrice Aminati im Mai 2025

