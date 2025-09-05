Sie sind die ersten Models der Victoria's Secret Show 2025

Victoria's Secret hat die ersten Models für die heiß erwartete Fashion Show 2025 bekannt gegeben. Die Lingerie-Marke überraschte ihre Fans mit einer Ankündigung auf Instagram, in der es hieß: "Das Geheimnis ist gelüftet." Unter den Auserwählten sind bekannte Namen wie Lily Aldridge (39), Joan Smalls (37) und Adriana Lima (44). Die Newcomerin Yumi Nu wird ihr Debüt auf dem Victoria's Secret Runway geben. Außerdem sind Alex Consani und Anok Yai Teil der beeindruckenden Aufstellung. Die glanzvolle Show wird am 15. Oktober in New York City stattfinden und live auf Amazon Prime Video sowie dem offiziellen Victoria's Secret YouTube-Kanal zu sehen sein.

In den Kommentaren auf Instagram äußerten viele Fans ihre Hoffnungen und Wünsche für die Show. Sie sehnen sich nach der Rückkehr von Modellen wie Barbara Palvin (31) und Candice Swanepoel (36). Zudem wünschen sich viele Fans, dass Victoria's Secret den früheren Stil der Show wieder aufleben lässt. "Bitte bringt die alten Laufstege mit jeder Menge Glitzer, voluminösem Haar und makellosem Make-up zurück! Wir alle vermissen den Look so sehr", hofft ein User in den Kommentaren unter dem Post.

2024 feierte die Show nach einer sechsjährigen Pause ihr großes Comeback. Der Dessous-Hersteller versuchte, den Fans mit einem Staraufgebot von Models und faszinierenden Auftritten von Musikgrößen wie Cher (79) und Lisa von Blackpink fulminante Unterhaltung zu bieten. Doch die Resonanz ließ zu wünschen übrig. Auf X regnete es nach der Live-Übertragung Kritik. Ein Nutzer beschwerte sich: "Wir haben so lange nach dem Comeback gefragt und jetzt ist es so langweilig und glanzlos! Die haben die hässlichsten Outfits an die krassesten Models gegeben, wie blöd!"

Getty Images Adriana Lima und Lily Aldridge, Models

Getty Images Joan Smalls, Kendall Jenner, Gigi Hadid und Adriana Lima, Victoria's Secret-Show 2016

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

