"Glanzlos": Fans sind enttäuscht von Victoria's-Secret-Show

In der vergangenen Nacht schwebten zum ersten Mal seit 2018 die Engel von Victoria's Secret wieder über den Laufsteg. Das Comeback wurde in den vergangenen Monaten groß angekündigt und viele Fans fieberten schon heftig auf die berühmt-berüchtigte Show hin. Immerhin ist die Modenschau der Dessous- und Unterwäschemarke dafür bekannt, eine richtige Party zu sein. Doch wie es aussieht, hat die neue Version der Show nicht das abgeliefert, was erwartet wurde. "Victoria's Secret hat noch immer nicht auf unsere Forderungen gehört. Das ist nicht die Show, die wir wollten", beschweren sich die Fans auf X. Andere schreiben: "Wir haben so lange nach dem Comeback gefragt und jetzt ist es so langweilig und glanzlos! Die haben die hässlichsten Outfits an die krassesten Models gegeben, wie blöd!" und "Die Aura der Show ist einfach nicht mehr dieselbe, es fehlt der ganze Spaß und die Seele."

Jahrelang begeisterten die Models und die Kreationen der Designer die Fans. Früher stach die Show immer damit heraus, dass die Models den Zuschauern zuwinkten, lachten und mit den Musik-Acts interagierten. Und obwohl ikonische Supermodels wie Tyra Banks (50), Kate Moss (50), Gigi Hadid (29) und Adriana Lima (43) auf den Catwalk zurückgekehrt waren, war dies nicht genug, um die Fans zu überzeugen. "Das war süß, aber lange nicht genug. Wir müssen den Glitzerlaufsteg und lebensfrohen Performances zurückbringen!", lautete das Fazit eines Zuschauers. Weitere meinen empört: "Die Victoria's Secret Modenschau war schmerzhaft langweilig. Wo war das Drama, das große Haar, die Mottos?", "Die Outfits waren so langweilig und fantasielos! Die ganze Show ist irgendwie glanzlos und es fehlte der Glamour" und "Wir wollten doch nur mehr Diversität und Inklusivität bei den Models. Das heißt nicht, dass sie die ganze Kreativität der früheren Looks aufgeben müssen".

Dabei schien der Rummel um die neue Show so groß! Besonders die musikalischen Acts – Cher (78), Blackpinks Lisa und Tyla – sorgten für Vorfreude bei den Fans. Wie die Marke selbst auf Instagram verraten hatte, war es das erste Mal, dass nur weibliche Musiker für die Show auf der Bühne standen. Und auch die neuen Gesichter unter den Models wurden von den Fans zuvor bejubelt. Ashley Graham (36) wurde als eines der neuen Curvy Models gefeiert und Valentina Sampaio (27) zelebrierte als erstes Transgender-Model auf dem Laufsteg der Marke ihr Debüt.

Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Victoria's-Secret-Show 2024

Getty Images Ashley Graham bei der Show von Victoria's Secret, 2024

