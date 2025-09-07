Whitney Cummings öffnet sich über postpartale Depression

Whitney Cummings (43) hat kürzlich in der Talkshow "Today With Jenna & Friends" über ihre Erfahrungen mit postpartaler Depression gesprochen. Fast zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Henry im Dezember 2023 fühlt die Komikerin sich nun endlich besser. "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt aus dem Gröbsten heraus bin", teilte die frischgebackene Mama in der Sendung mit. Sie eröffnete, dass sie die Herausforderungen der Mutterschaft auch als eine Art kreative Inspiration nutzte, was sich in der Namensgebung ihrer aktuellen "Big Baby"-Tour widerspiegelt.

In der Vergangenheit sprach Whitney auch darüber, dass ihre postpartale Depression durch ihre Teilnahme an der Spielshow "Hollywood Squares" gemildert wurde. In der Wiederauflage der Show auf CBS hatte sie die Gelegenheit, andere Mütter zu sehen, die arbeiten und Spaß haben, was für sie ein großer Heilungsprozess war. Laut People Magazine half die Begegnung mit anderen arbeitenden Müttern ihr, den Druck von sich selbst zu nehmen. Sie erkannte, dass sie viel von sich selbst in ihre Fähigkeit investierte, Menschen zum Lachen zu bringen, und dass diese Erfahrung einer Selbstreflexion gleichkam.

Whitney, die mit 40 Jahren Mutter wurde, hat von Anfang an unbeirrt zu den Veränderungen ihres Körpers gestanden. Neulich zeigte Whitney stolz ihren After-Baby-Body, um ihren Fans intime Einblicke zu gewähren. Diese Offenheit und das positive Selbstbild spiegeln die Einstellung der Stand-up-Komikerin wider, die zu den Herausforderungen der Mutterschaft steht und ihnen mit Humor und Selbstironie begegnet. Indem sie auf die Widersprüche der postpartalen Depression aufmerksam macht und gleichzeitig kreative Inspiration daraus zieht, bleibt Whitney ihrer meisterhaften Mischung aus persönlicher Ehrlichkeit und Komik treu.

Getty Images Whitney Cummings im Februar 2020

Instagram / whitneycummings Whitney Cummings, Komikerin

Instagram / whitneycummings Whitney Cummings zeigt ihren After-Baby-Body