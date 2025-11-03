Whitney Cummings und Skateboarder Chris Cole sind verlobt

Whitney Cummings (43), die beliebte Komikerin und Moderatorin des Podcasts "Good For You", hat in der neuesten Folge ihres Formats eine große Neuigkeit verkündet: Sie ist verlobt! Ihren Worten zufolge passierte es "letzte Woche", und obwohl sie voller Freude steckt, gestand sie, dass es ihr schwerfalle, die Neuigkeit zu teilen. Der Glückliche an ihrer Seite ist der Profi-Skateboarder Chris Cole. Er machte Whitney einen überraschenden Antrag während ihrer täglichen Wanderung im Topanga Canyon hinter ihrem Haus in Los Angeles.

Wie aus dem Podcast hervorging, war nicht nur Whitney überrascht, sondern auch Chris wirkte nach dem Antrag etwas überfordert. Als sie ihn fragte, wie sie diesen besonderen Moment feiern könnten, schlug er augenzwinkernd Pizza Hut als Ziel vor, was bei Whitney sichtlich für Heiterkeit sorgte. Besonders ins Auge fällt zudem der Verlobungsring. Laut TMZ stammt dieser aus der Schmucklinie Bayou von Nikki Reed (37), einer Marke, die durch nachhaltige Produktion und besondere Designs bekannt ist.

Whitney, die seit Mai über ihre Beziehung mit dem Skateboarder gesprochen hatte, ist für ihren unverwechselbaren Humor bekannt, den sie auch jetzt nicht zurückhielt. Im Podcast scherzte sie: "Ich habe seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen." Abseits der Bühne und des Mikrofons ist Whitney für ihre offene und ehrliche Art in Sachen Liebe und Beziehungen beliebt. Im Dezember 2023 bekam sie ihr erstes Baby. Obwohl sie die Sache mit Humor nimmt, versäumt sie nicht, das Glück in ihrem Leben zu genießen – ein Balanceakt, der sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat zu einem Unikum macht.

Getty Images Chris Cole und Whitney Cummings bei den ESPY Awards 2025 im Dolby Theatre in Hollywood

Getty Images Whitney Cummings, Komikerin

