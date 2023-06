US-Komikerin Whitney Cummings (40) erwartet ihr erstes Kind

Whitney Cummings (40) ist voller Vorfreude! Die gebürtige US-Amerikanerin ist seit knapp 20 Jahren als Komikerin und Schauspielerin erfolgreich. Außerdem arbeitet sie als Drehbuchautorin und Produzentin – von 2011 bis 2017 unter anderem für die Serie 2 Broke Girls. Neben der Karriere hegte der "Punk'd"-Star aber auch lange den Wunsch, Mutter zu werden. Nun ist es endlich so weit: Whitney ist schwanger!

Auf Instagram veröffentlichte die 40-Jährige eine Reihe von Bildern, die sie beim Spielen mit ihrem Hund zeigen. Der Vierbeiner rückt darauf allerdings eher in den Hintergrund, denn Whitney hat plötzlich einen deutlich gewölbten Bauch. "In mir steckt auch ein Baby. Mein menschlicher Welpe kommt im Dezember", schrieb sie in dem Beitragstext. Zudem versicherte sie ihren Fans, dass alle geplanten Shows in diesem Jahr trotz ihrer anderen Umstände stattfinden werden.

Ob Whitney aktuell einen Partner hat, ist nicht bekannt. Vor gut acht Jahren hatte sie sich bereits Eizellen einfrieren lassen. Im Februar hatte sie während eines Auftritts bei Today erzählt, sie bald "rausholen" zu wollen und verraten: "Ich wollte dieses Jahr versuchen, schwanger zu werden."

Instagram / whitneycummings Whitney Cummings' Baby im Bauch

Instagram / whitneycummings Whitney Cummings und ihr Hund im Juni 2023

Getty Images Whitney Cummings, Komikerin

