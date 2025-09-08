Große Gewinner: Diese Stars räumen bei den MTV VMAs 2025 ab

Am vergangenen Sonntag standen in New York die alljährlichen MTV Video Music Awards an. Eine, die den Abend nicht nur mit ihrer Performance dominierte, sondern auch die meisten Moon-Person-Trophäen mit nach Hause nehmen durfte, war Lady Gaga (39). Die vielseitige Musikerin heimste gleich vier Preise aus insgesamt zwölf Nominierungen ein. Die "Poker Face"-Interpretin wurde nicht nur zur Künstlerin des Jahres gekürt, sondern feierte auch in drei weiteren Kategorien Erfolge. Ihr Song "Die With A Smile", eine Kollaboration mit Bruno Mars (39), wurde als Beste Zusammenarbeit ausgezeichnet, während ihre Arbeit an "Abracadabra" die Preise für die Beste Artdirection und Beste Regie erhielt.

Weitere Abräumerinnen des Abends waren Ariana Grande (32) und Sabrina Carpenter (26) – die Sängerinnen entschieden jeweils drei Kategorien für sich. Ariana erhielt alle drei Trophäen für den Song "Brighter Days Ahead" in den Kategorien Video des Jahres, Bestes Popvideo und Bestes Longform-Video. Sabrina durfte sich über den Preis als Beste Pop-Künstlerin freuen. Außerdem erhielt die Künstlerin für das Album "Short n' Sweet" die Auszeichnung für das Beste Album und ihr Video zu dem Song "Manchild" gewann die Kategorie Beste visuelle Effekte.

Über eine Trophäe durfte sich auch Rosé (28) freuen: Für ihre Collaboration "APT" mit Bruno Mars erhielt sie den Preis Song des Jahres. Alex Warren (24), der mit seinem Song "Ordinary" große internationale Bekanntheit erlangte, setzte sich als Bester Newcomer durch. Doch auch etablierte Stars kamen bei der Preisverleihung nicht zu kurz: Mariah Carey (56) erhielt den Preis für den Besten R&B-Song sowie den Michael Jackson Video Vanguard Award, Busta Rhymes (53) wurde mit dem Rock the Bells Visionary Award ausgezeichnet und Ricky Martin (53) nahm den allerersten Latin Icon Award der VMAs entgegen.

IMAGO / UPI Photo Lady Gaga bei den MTV VMAs, September 2025

IMAGO / UPI Photo Ariana Grande bei den MTV VMAs, September 2025

IMAGO / UPI Photo Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2025