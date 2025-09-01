Erstes Mal seit fünf Jahren: Lady Gaga performt bei MTV VMAs

Lady Gaga (39) wird bei den MTV Video Music Awards 2025 für ein musikalisches Spektakel sorgen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren kehrt die Sängerin auf die große Bühne der Preisverleihung zurück, wie der Instagram-Account der MTV VMAs am 30. August bestätigte. Die Performance der Musikerin, die aktuell weltweit auf ihrer Mayhem Ball Tour unterwegs ist, wird am 7. September live auf CBS und Paramount+ übertragen. Ihr letzter Auftritt bei den MTV VMAs fand 2020 statt, als sie gemeinsam mit Ariana Grande (32) den Song "Rain on Me" performte und mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, darunter Song of the Year und Artist of the Year.

Dieses Jahr ist Lady Gaga, die sogar mit zwölf Nominierungen die Liste der Auszeichnungen anführt, in zahlreichen Kategorien vertreten. Darunter Best Album für ihr Werk "Mayhem" sowie Best Direction, Best Art Direction und Best Cinematography für das Musikvideo zu ihrer aktuellen Single "Abracadabra". Auch ihre Zusammenarbeit mit Bruno Mars (39), der 11 Nominierungen erhalten hat, könnte mit mehreren Preisen prämiert werden. Ihr gemeinsamer Song "Die with a Smile" ist in Kategorien wie Best Pop, Best Collaboration, Song of the Year und Video of the Year nominiert. Neben Lady Gaga werden bei den MTV VMAs 2025 auch Künstler wie Sabrina Carpenter (26), Ricky Martin (53) und Mariah Carey (56) auftreten.

Bekannt für ihren extravaganten Stil und ihre ausdrucksstarke Bühnenshow, hat Gaga seit ihrem Durchbruch mit "Just Dance" im Jahr 2008 immer wieder Maßstäbe in der Popkultur gesetzt. Privat hält sie sich oft bedeckt, zeigt sich jedoch regelmäßig mit ihrem Partner in den sozialen Medien, wo sie Einblicke in ihr Leben jenseits des Rampenlichts gewährt. Ihre Rückkehr zu den VMAs ist nicht nur eine Triumphfahrt durch ihre eindrucksvolle Karriere, sondern auch eine Feier ihres unermüdlichen kreativen Schaffens, das Gaga seit Jahren zu einer der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation macht. Fans und Kritiker sind gespannt, welche Überraschungen sie diesmal aus dem Ärmel zaubern wird.

Getty Images Lady Gaga, September 2024

Getty Images Lady Gaga und Bruno Mars, 2025

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024