Hinweise verdichten sich: Katrina Kaif wohl hochschwanger

Bollywood-Star Katrina Kaif (42) und ihr Ehemann, der Schauspieler Vicky Kaushal, sollen verschiedenen Quellen zufolge schon bald Eltern werden. Ein Bericht von NDTV behauptet, dass die TV-Ikone mit ihrem ersten Kind schwanger ist und das Baby im Oktober oder November zur Welt kommen soll. Schon seit ihrer Hochzeit im Jahr 2021 gab es immer wieder Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft, doch diesmal scheinen die Hinweise klarer zu sein. Fans des Paares haben die Gerüchte im Netz erneut aufgegriffen und scherzen über die vermeintlich "längste Schwangerschaft aller Zeiten".

Die Gerüchte erhielten zuletzt weiteren Aufwind, als Fans in einem Werbevideo für ihre Kosmetikmarke auf Instagram Anzeichen eines Babybauches ausmachten. Auch wurde spekuliert, dass Katrina aufgrund geschwollener Finger und ihrer Abwesenheit bei wichtigen Events ihren Babybauch verstecken könnte. Seit Anfang des Jahres wurde die Schauspielerin zudem nicht mehr an Flughäfen gesichtet, was für ihre Fans ein weiteres Indiz ist. Während die Vermutungen weiter zunehmen, lässt ein offizielles Statement des Paares bislang auf sich warten. Vicky hatte jedoch in Interviews zuvor versichert, Neuigkeiten rechtzeitig bekannt zu geben.

Schon in der Vergangenheit war die Aufmerksamkeit auf Katrina und Vicky enorm. Erst kürzlich waren die beiden bei einem romantischen Ausflug in Alibaug gesichtet worden. Dabei erregte Katrinas Outfit – lässig, weit geschnitten und unauffällig – bereits Aufsehen und brachte die Gerüchteküche in Schwung. Das Paar, das regelmäßig in den sozialen Medien für emotionale Momente sorgt, genießt bei seinen Fans großen Zuspruch. Instagram-Kommentare wie "Sie werden tolle Eltern sein" und "Ich freue mich so für sie" zeigen, wie sehr die Fans dem Paar das Babyglück gönnen. Für viele bleibt jetzt nur eines: auf die langersehnte Bestätigung zu warten.

Getty Images Katrina Kaif, September 2019

IMAGO / Press Trust of India Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2024

Getty Images Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2023

