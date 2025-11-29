Katrina Kaif und ihr Mann Vicky begrüßen Sohn auf der Welt

Katrina Kaif (42) und ihr Ehemann Vicky Kaushal können ihr Glück kaum fassen: Am 7. November ist ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen. Den kleinen Jungen begrüßten sie mit einer rührenden Nachricht auf ihren Social-Media-Kanälen. "Unser kleines Wunder ist da. Mit unendlicher Dankbarkeit heißen wir unseren Sohn willkommen. 7. November 2025", schrieben die stolzen Eltern auf Instagram. Für die Fans des Paares ist es ein seltener Einblick in einen sehr persönlichen Moment, den die beiden bewusst selbst verbreiteten.

Schon im September hatten Katrina und Vicky die Schwangerschaft auf Instagram offiziell gemacht und ihre Freude mit liebevollen Zeilen festgehalten: "Wir sind auf dem Weg, das beste Kapitel unseres Lebens zu beginnen, mit Herzen voller Freude und Dankbarkeit." Dazu veröffentlichten die beiden Bollywood-Stars ein intimes Foto, auf dem Vicky zärtlich Katrinas Babybauch berührt. Zuvor hatten monatelange Spekulationen im Netz die Runde gemacht, befeuert von Fan-Edits mit kleinen Fußabdrücken und Zeitungsberichten, die einen Herbsttermin prognostizierten.

Katrina hatte in der Vergangenheit mehrfach über den Wunsch gesprochen, dass ihr eigener Nachwuchs mit beiden Elternteilen aufwachsen soll, da sie selbst ohne Vater aufwuchs. In einem Interview mit Filmfare sagte Katrina 2019: "Keinen Vater an der Seite zu haben, hinterlässt eine bestimmte Leere und macht jedes Mädchen verletzlich. Wenn ich Kinder habe, sollen sie die Erfahrung machen, mit beiden Eltern aufzuwachsen." Der Spagat zwischen Karriere und Familienleben scheint für sie zu gelingen, denn sie und Vicky bewahren sich trotz ihres Rummels ein hohes Maß an Privatsphäre. Die Hochzeit im Jahr 2021 wurde ebenfalls im engsten Kreis in Rajasthan gefeiert.

Getty Images Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2023

Imago Katrina Kaif und Vicky Kaushal in Mumbai, Juli 2024

Instagram / katrinakaif Schwangere Katrina Kaif und Vicky Kaushal, September 2025