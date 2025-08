Süßes Gerücht: Ist Bollywood-Star Katrina Kaif schwanger?

Ein virales Video, das kürzlich auf Instagram die Runde machte, sorgt bei Fans von Katrina Kaif (42) und Vicky Kaushal für große Aufregung. Das Bollywood-Traumpaar wurde dabei beobachtet, wie es eine Fähre in Richtung Alibaug bestieg, offenbar für einen romantischen Kurzurlaub. Während Vicky in lässigem Outfit mit Basecap zu sehen war, fiel besonders Katrinas Look – ein lockeres weißes Shirt kombiniert mit weiten Hosen – den Internetusern ins Auge. Viele begannen sofort zu spekulieren, dass die Schauspielerin möglicherweise schwanger sein könnte. Kommentare wie "Kat sieht schwanger aus, ich drücke die Daumen" oder "Ihre Kleidung und die Art, wie sie geht, lassen mich denken, dass sie ein Baby erwartet" schürten die Gerüchte an.

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen über möglichen Nachwuchs bei dem glamourösen Paar, das seit seiner Hochzeit die Herzen vieler Fans erobert hat. Die beiden bleiben jedoch bemerkenswert zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht, und haben bislang keine Stellung zu den jüngsten Gerüchten bezogen. Doch seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Hochzeit einer Freundin in Mumbai im März dieses Jahres stehen die beiden erneut im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Damals stahl Katrina mit einem temporären Tattoo zu Ehren ihres Mannes allen die Show. Das neu aufgetauchte Video, das laut Hindustan Times auch von einem früheren Urlaub stammen könnte, heizt jedoch die Baby-Spekulationen erneut an.

Katrina, bekannt für ihre charmante Ausstrahlung und Vielseitigkeit, ist nicht nur eine der gefragtesten Darstellerinnen Bollywoods, sondern auch eine Frau, die viele bewundern. Auch ihr Kollege Shah Rukh Khan (59) hat in der Vergangenheit nicht mit Lob für sie gegeizt und betonte, wie beeindruckend er sie auf persönlicher Ebene findet. "Katrina ist einer der schönsten Menschen, die ich je getroffen habe", betonte Shah Rukh gegenüber Bollywood Hungama. Seit Katrinas Hochzeit im Dezember 2021 mit Vicky leben die beiden im Rampenlicht der Öffentlichkeit – und scheinen ihre Liebe dennoch zu genießen. Ob sich die Spekulationen um einen möglichen Nachwuchs bewahrheiten, bleibt abzuwarten, doch ihre Fans bleiben voller Hoffnung und Zuneigung gegenüber dem berühmten Paar.

IMAGO / Press Trust of India Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2024

IMAGO / ZUMA Press Wire Katrina Kaif und Shah Rukh Khan, Oktober 2012

