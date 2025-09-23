Endlich offiziell: Bollywood-Star Katrina Kaif ist schwanger

Jetzt ist es offiziell: Bollywood-Schauspielerin Katrina Kaif (42) und ihr Ehemann Vicky Kaushal erwarten ihr erstes Kind. Die beiden teilten die freudige Nachricht mit ihren Fans über Instagram. Auf einem emotionalen schwarz-weißen Polaroid-Foto ist eine strahlende Katrina zu sehen, die sanft ihren Babybauch hält, während Vicky liebevoll seinen Kopf an sie lehnt. Unter das Bild schrieben sie: "Wir sind auf dem Weg, das beste Kapitel unseres Lebens zu beginnen, mit Herzen voller Freude und Dankbarkeit." Damit beenden sie jegliche Spekulationen, die es in den vergangenen Monaten um eine mögliche Schwangerschaft gab.

Die Nachricht brachte eine Welle an Glückwünschen mit sich – von Fans, Freunden und Kollegen des Paares. Kommentarsektionen und Instagram-Stories überquollen förmlich vor herzlichen Botschaften. Bollywood-Größen wie Kareena Kapoor (45), Janhvi Kapoor (28) und Varun Dhawan (38) teilten stolz ihre Freude über das wachsende Glück der beiden. "Das ist die beste Nachricht, so glücklich für euch", schrieb Kareena beispielsweise auf Instagram. Auch Neha Dhupia ließ ihrer Freude freien Lauf: "Ich schreie und weine gleichzeitig! Liebe euch beide." Neben herzlichen Worten gab es auch unzählige Emojis und Symbole, die die Begeisterung der indischen Filmwelt verdeutlichten.

Schon in den Wochen zuvor war jeder öffentliche Auftritt der Schauspielerin und jedes noch so kleine Detail unter die Lupe genommen worden. Fans hatten im Netz über die vermeintlich "längste Schwangerschaft aller Zeiten" gescherzt. Sogar Werbevideos für ihre Kosmetikmarke wurden analysiert, um Hinweise auf einen Babybauch zu finden. Immer wieder wurde spekuliert, die Inderin könne mit weiten Outfits oder durch das Fernbleiben von Veranstaltungen etwas verbergen, was sich nun schließlich bewahrheitete.

Getty Images Katrina Kaif, März 2025

Instagram / katrinakaif Schwangere Katrina Kaif und Vicky Kaushal, September 2025

Getty Images Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2023

