Enthüllung: Denise Richards' Ex Aaron hat hohe Schulden

Jetzt wird es richtig bitter im Rosenkrieg zwischen Denise Richards (54) und ihrem Ex: Aaron Phypers hat am Dienstag, 16. Dezember, vor Gericht Unterlagen eingereicht – und dabei eine massive Schuldenlast offengelegt. Der Schauspieler, der im Juni nach sechs Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte, bittet um nachehelichen Unterhalt. Zugleich behauptet er, Denise verdiene monatlich über 250.000 Dollar, umgerechnet rund 212 Tausend Euro, mit OnlyFans, Auftritten und TV-Jobs. Die Trennung datiert er auf den 4. Juli 2025, als Grund nennt er "unüberbrückbare Differenzen".

Die Zahlen, die Aaron in seinen Papieren nennt, sind atemberaubend: 15.000 Dollar Miete, 4.800 Dollar für Lebensmittel und Haushaltsbedarf, 5.500 Dollar für Nebenkosten, 3.200 Dollar für Reinigung, 2.500 Dollar für Kleidung, 3.000 Dollar fürs Auto – dazu 61.000 Dollar pro Monat zur Bedienung alter Schulden. Insgesamt türmt sich laut Us Weekly ein Berg von 850.000 Dollar auf. Darunter 180.000 Dollar Mietrückstände beim Vermieter, 120.000 Dollar für ein früheres Büro, 230.000 Dollar von einem privaten Kreditgeber namens Tom McCormack, 250.000 Dollar an eine Firma namens High Velocity Admin sowie offene Kanzleirechnungen.

Parallel eskalierte der Streit auch juristisch: Denise beantragte kurz nach Aarons Unterhaltsgesuch eine einstweilige Verfügung und legte Fotos vor, die angebliche Verletzungen zeigen. In einer Anhörung sagte die Schauspielerin laut Us Weekly, sie habe in der Ehe mehrfach Veilchen davongetragen. Aaron wies alle Vorwürfe entschieden zurück und erklärte, Denise habe sich selbst verletzt. Am 17. Oktober wurde er nach seiner Aussage vor dem Gerichtsgebäude festgenommen, kam nach Hinterlegung einer Kaution wieder frei und sieht sich nun zwei Anklagepunkten wegen Körperverletzung in der Ehe und zwei weiteren wegen Einschüchterung eines Zeugen durch Drohung gegenüber – eine Verurteilung könnte ihm mehrere Jahre Haft einbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers im April 2023

Anzeige Anzeige

Imago Aaron Phypers bei den American Humane Hero Dog Awards 2018 im Beverly Hilton, Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2024