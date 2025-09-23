Eilmeldung: Schauspiel-Ikone Claudia Cardinale ist tot

Hollywood befindet sich in Trauer: Schauspielerin Claudia Cardinale ist gestorben. Sie starb heute im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in Nemours. Das bestätigt jetzt ihr Agent Laurent Savry, wie unter anderem AFP mitteilte. Sie spielte in über 150 Filmen mit und galt als Film-Ikone der 50er und 60er Jahre.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

