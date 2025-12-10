Das schätzt Tobias Pietrek an Freundin Mina am meisten

Tobias Pietrek schwebt auf Wolke sieben: Der Realitystar hat eine neue Frau an seiner Seite – seine Freundin Mina. Im Gespräch mit Promiflash kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Besonders schätze er an Mina, dass sie ihn so akzeptiere, wie er sei. "Das ist, glaube ich, in der heutigen Welt sehr rar geworden", erklärte Tobias. Er betonte außerdem, wie hilfreich dieses Vertrauen in seiner Beziehung sei: "Ich kann mit allem komplett offen und ehrlich mit ihr sein."

Es sei ihm besonders wichtig, sich in der Beziehung frei und wohl zu fühlen – und das erfülle Mina in jeder Hinsicht: "Sie hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass ich sie irgendwie auch nur wegen einer Kleinigkeit anlügen muss." Für Tobias ist Ehrlichkeit das A und O in einer Partnerschaft, und genau das habe er in der Beziehung mit Mina gefunden. Ihre Art, ihn bedingungslos zu akzeptieren, tue ihm enorm gut.

Seine neue Beziehung hatte der Realitystar erst kürzlich auf Instagram öffentlich gemacht. Mit einer ganzen Bilderreihe präsentierte Tobias stolz seine Liebe zu Mina. Auf den Schnappschüssen zeigten sich die beiden innig: Mal umarmten sie sich, mal lächelten sie verliebt in die Kamera oder tauschten zärtliche Küsse aus. Auch der Kommentar des Realitystars sprach Bände: "Chapter – wir", schrieb Tobias zu den Fotos und ergänzte vielsagende Hashtags wie "love" und "Couplegoals". Damit ließ er keinen Zweifel daran, wie glücklich er in der neuen Partnerschaft ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Mina und Tobi Pietrek im Dezember 2025