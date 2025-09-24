Tragischer Verlust: Influencerin Zuza Beine (14) ist tot

Die Welt trauert um Influencerin Zuza Beine, die im Alter von nur 14 Jahren nach einem elfjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Ihre Familie teilte den herzzerreißenden Verlust am 23. September über Instagram mit: "Sie lebte 11 ihrer 14 Jahre mit einem unerbittlichen Krebs, doch sie lebte voller Dankbarkeit und mehr als viele andere." Zuza, die über 1,8 Millionen Follower auf ihren Social-Media-Plattformen inspirierte, hinterließ eine letzte Botschaft, in der sie die tiefere Bedeutung alltäglicher Freuden hervorhob. In ihrem letzten Video sprach sie über ihre Dankbarkeit für kleine Dinge wie das Schmecken von gutem Essen und einfache Momente, die oft als selbstverständlich angesehen werden.

Zuza war Teil der Content-Creation-Gruppe Glow House und zeigte sich in ihrer Online-Präsenz offen und ehrlich über ihre Krankheit. Ihre Biografie auf Instagram wies sie als fünffache Überlebende der akuten myeloischen Leukämie aus, die insgesamt drei Knochenmarktransplantationen erhielt. In ihren letzten Tagen veröffentlichte sie emotionale Beiträge, in denen sie über ihre Schmerzen sprach, aber auch ihren bewundernswerten Mut zur Schau stellte. Ihre Familie schrieb weiter: "Mehr als alles andere wollte sie ein normales, gesundes Kind sein. Doch was ihr Leben so besonders machte, war, wie sie die schwersten Umstände bewältigte und trotzdem voller Lebensfreude lebte."

Unter den vielen Nachrufen und Beileidsbekundungen auf Social Media stach auch ein Kommentar von Schauspielerin Melissa Gilbert (61) hervor: "Zuza war ein Lichtstrahl und eine Inspiration. Sie war ehrlich, mutig und mitfühlend. Die Welt wird ohne sie kälter sein." Die Influencerin hatte in den Jahren ihres Lebens nicht nur die Herzen ihrer Follower erreicht, sondern auch eine Botschaft der Dankbarkeit, des Mutes und der Menschlichkeit hinterlassen, die noch lange nach ihrem Tod nachhallen wird. Statt Blumen bat die Familie um Spenden zugunsten ihrer verstorbenen Tante und deren Familie.

Instagram / zuzas_way_to_healing Zuza Beine, Influencerin

Instagram / zuzas_way_to_healing Zuza Beine im August 2025

Instagram / zuzas_way_to_healing Zuza Beine, Influencerin

