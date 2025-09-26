Noah Kahan ehrt Influencerin Zuza Beine (†14) bewegend

Noah Kahan hat seine tiefe Trauer über den Tod der jungen Influencerin Zuza Beine zum Ausdruck gebracht. Die 14-Jährige verstarb nach einem langjährigen Kampf gegen den Krebs. "Absolut am Boden zerstört", schrieb der Sänger auf Instagram anlässlich ihres Todes. "Zuza, du wirst so sehr vermisst. Danke, dass du unsere Herzen berührt hast." Wie mittels ihres offiziellen Instagram-Accounts unter Noahs Beitrag kommentiert wurde, hörte Zuza beim Übergang aus dem Leben die Musik des "Stick Season"-Interpreten: "Zuza vollzog den Übergang, während sie seine Musik hörte."

Zu dem Verlust äußerten sich auch andere Prominente, darunter Melissa Gilbert (61) von "Unsere kleine Farm". Mit bewegenden Worten beschrieb sie Zuza als einen "Lichtstrahl" und betonte, wie sehr ihr Mut und ihre Ehrlichkeit inspiriert hätten. Zuzas Familie teilte auf Instagram ihre eigenen Gedanken und erklärte, dass ihre Kleine trotz ihrer Krankheit ein Leben voller Dankbarkeit führte. Sie hatte die Diagnose akute myeloische Leukämie und durchlebte zahlreiche schwierige Therapien, darunter drei Knochenmarktransplantationen.

Den Kampf gegen den Krebs hatte Zuza fast ihr gesamtes Leben lang geführt, denn sie erkrankte im Alter von drei Jahren. Dennoch bewahrte sie sich die Fähigkeit, Schönheit in scheinbar alltäglichen Momenten zu finden. In einem ihrer letzten Videos sprach sie über die Freude, einfach gutes Essen schmecken oder eine Frisur ausprobieren zu können. "Mehr als alles andere wollte sie ein normales, gesundes Kind sein. Doch was ihr Leben so besonders machte, war, wie sie die schwersten Umstände bewältigte und trotzdem voller Lebensfreude lebte", hielt ihre Familie sie ehrenvoll in Erinnerung.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red, Instagram / zuzas_way_to_healing Collage: Noah Kahan und Zuza Beine

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Noah Kahan, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / zuzas_way_to_healing Zuza Beine, Influencerin