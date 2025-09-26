16 mm: So detailgetreu wurde "The Smashing Machine" gedreht

"The Smashing Machine" ist das neueste Werk des Regisseurs Benny Safdie (39). Die Filmbiografie glänzt mit besonders realistischen Darstellungen des Lebens von Mark Kerr. Im Promiflash-Interview auf der Premiere in Berlin verriet der Filmemacher nun, welche Rolle das 16-Millimeter-Format dabei spielte. "Meine Lieblingsdokumentarfilme wurden auf 16-Millimeter-Film gedreht. Die Bildqualität und die Art und Weise, wie die Objektive funktionieren, die Qualität des Films, die eine gewisse surreale Qualität hat – das alles macht ihn zu etwas ganz Besonderem", erklärte er.

Benny hofft, dass die Zuschauer genauso begeistert von dem 16-Millimeter-Format sein werden wie er selbst. "Es ruft ein Gefühl und eine Emotion hervor, die ich dem Publikum vermitteln wollte. Es hat eine gewisse Tiefe", berichtete er Promiflash. Die größten Herausforderungen bei dem Projekt lagen für Benny vor allem in der authentischen Darstellung der Kämpfe. Es sei ihm wichtig gewesen, auch durch kleine Details den Eindruck zu erwecken, dass die Szenen wie zufällig eingefangen wurden, obwohl genau diese Authentizität akribische Arbeit erforderte.

Die Hauptrolle in dem Sportdrama spielt Dwayne "The Rock" Johnson (53). Für den einstigen Wrestler war der Film jedoch nicht einfach ein Job wie jeder andere. Der Schauspieler brachte das Projekt selbst ins Rollen. "Dwayne hat mich tatsächlich darauf angesprochen", plauderte Benny im Promiflash-Interview aus und ergänzte: "Das allein sagte mir schon alles, was ich wissen musste." Für den Regisseur war von diesem Moment an klar, dass Dwayne die perfekte Besetzung für seinen Film ist.

