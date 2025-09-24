Einsatz: Dwayne Johnson bat um "The Smashing Machine"-Rolle

Es war Dwayne "The Rock" Johnson (53), der sich höchstpersönlich an Regisseur Benny Safdie (39) wandte, um die Hauptrolle in "The Smashing Machine" zu übernehmen. Benny ist für seine visionäre Arbeit als Regisseur bekannt und war sofort begeistert, wie er Promiflash im exklusiven Interview erzählt. Dwayne hatte nicht nur eine Vision für die Figur, sondern erkannte auch die Feinheiten und die emotionale Tiefe des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr. Benny war beeindruckt von Dwaynes Leidenschaft für die Geschichte und fühlte, dass die beiden die gleiche Herangehensweise teilten, um diese komplexe Figur lebendig werden zu lassen.

Die Zusammenarbeit zwischen Benny und Dwayne ist von gegenseitigem Respekt und kreativer Harmonie geprägt. Benny offenbarte, dass er Parallelen zwischen sich, Dwayne und der porträtierten Figur entdeckt habe. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe fanden sie eine gemeinsame Basis, die dazu beitrug, Mark Kerr authentisch auf die Leinwand zu bringen. "Dwayne zu sehen, wie er die Menschlichkeit und die Herausforderungen des Charakters versteht, gab mir alles, was ich für diese Wahl wissen musste", erklärte der Filmemacher im Gespräch. Die Chemie zwischen den beiden trug maßgeblich zu einer Produktion bei, die jetzt schon als eine der spannendsten ihrer Art gilt.

In "The Smashing Machine" verlässt Dwayne die leichte Unterhaltung und nimmt eine deutlich ernstere Richtung ein. Bislang kannte man ihn vor allem aus Actionkomödien oder als Stimme beliebter Animationsfiguren. Doch dieser Film, der sich um die Kämpfe und inneren Dämonen eines MMA-Champions dreht, stellt für Dwayne einen Wendepunkt in seiner Karriere dar. Wie er selbst gegenüber Promiflash erklärte, war es ihm wichtig, aus seiner Komfortzone herauszutreten und sich neuen Herausforderungen zu stellen – eine Entscheidung, die auf den roten Teppichen und unter Kritikern großen Anklang findet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson, Benny Safdie und Emily Blunt, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Safdie, Regisseur