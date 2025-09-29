Bühnendrama: Popstar Lola Young bricht bei Konzert zusammen

Samstagabend stand Lola Young (24) auf der Bühne des All Things Go Music Festivals in New York. Doch schon bevor die Show richtig losging, offenbarte die Sängerin ihren Fans, dass sie eine harte Zeit hinter sich habe und sich gar nicht sicher sei, ob sie überhaupt auftreten könne. Laut The Mirror performte sie dann ihren Song "Conceited", als sie schließlich zusammenbrach und auf der Bühne medizinisch betreut werden musste. Bisher ist nicht ganz klar, was zu dem Vorfall führte. Ihren Fans hatte die "Messy"-Interpretin aber zuvor erklärt: "Ich hatte ein paar schwierige Tage, manchmal gibt einem das Leben das Gefühl, dass man nicht mehr weitermachen kann, aber wisst ihr was, ich bin aufgewacht und habe mich entschieden, hierherzukommen."

Bei Instagram gab Lola ihrer Community wenig später Entwarnung: "Hallo an alle, die heute meinen Auftritt bei All Things gesehen haben: Mir geht es jetzt gut. Vielen Dank für eure Unterstützung." Schon vor dem Festival musste die gebürtige Britin ein Konzert aufgrund "einer heiklen Angelegenheit" absagen. Ihr Manager äußerte im Netz ein durchaus besorgniserregendes Statement: "Es gibt manchmal Tage, an denen mein Team und ich Schutzmaßnahmen ergreifen müssen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten." Lolas Fans zeigen sich unter ihren Posts verständnisvoll und versprechen, sie weiter zu unterstützen.

Lola ist wohl die Newcomerin des Britpop, die in den vergangenen Monaten mit am meisten von sich reden machte. 2024 feierte sie dank "Messy" ihren internationalen Durchbruch, ihr Debütalbum erschien aber schon 2019, als sie gerade einmal 19 Jahre alt war. Dank ihres plötzlichen Erfolgs durfte die 24-Jährige vergangenes Jahr zunächst beim Lollapalooza in Chicago und später beim deutschen Äquivalent in Berlin auftreten. Im April 2025 gehörte sie sogar zum Line-up des Coachella Festivals. "Messy" brachte ihr zudem eine Nominierung bei den BRIT Awards 2025 ein.

Getty Images Lola Young bei den MTV Video Music Awards 2025

Getty Images Lola Young, britische Popsängerin

Getty Images Lola Young bei der London Fashion Week, September 2025