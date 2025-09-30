Nach Zusammenbruch: Lola Young legt eine Karrierepause ein

Lola Young (24) teilt eine traurige Nachricht mit ihren Fans: Die Sängerin zieht sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem sie während eines Auftritts plötzlich das Bewusstsein verloren hatte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag beim All Things Go Music Festival in New York City. Mit emotionalen Worten erklärt sie jetzt auf Instagram: "Ich werde für eine Weile weg sein. Es schmerzt mich, sagen zu müssen, dass ich alles für die absehbare Zukunft absagen muss."

In ihrem Statement bedankt sich die "Messy"-Interpretin bei ihren Anhängern für die bisherige Unterstützung, entschuldigt sich jedoch gleichzeitig dafür, die Erwartungen vieler enttäuschen zu müssen. Außerdem fügt sie hinzu, dass Fans ihr Geld für bereits gekaufte Tickets vollständig zurückerstattet bekommen. "Ich hoffe wirklich, dass ihr mir eine zweite Chance gebt, wenn ich etwas Zeit hatte, an mir zu arbeiten und stärker zurückzukommen", betont Lola und ergänzt: "Ich liebe euch alle."

Lola, die seit ihrem Durchbruch immer offen über persönliche Höhen und Tiefen sprach, hatte bereits bei früheren Gelegenheiten ein intensives Jahr hinter sich. Beim besagten Festival sprach sie zuvor selbst davon, dass sie mit schwierigen Herausforderungen zu kämpfen habe, wollte sich jedoch trotz allem den Fans nicht entziehen. "Manchmal gibt einem das Leben das Gefühl, dass man nicht mehr weitermachen kann, aber wisst ihr was, ich bin aufgewacht und habe mich entschieden, hierherzukommen", erklärt die 24-Jährige.

IMAGO / SOPA Images Lola Young, Sängerin

IMAGO / Forum Lola Young, Juli 2025

IMAGO / Bestimage Lola Young, Juni 2025

