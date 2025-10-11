29-jähriger Latino-Popstar Fede Dorcaz wurde erschossen

Tragische Nachrichten aus Lateinamerika erschüttern Fans weltweit: Der argentinische Sänger Fede Dorcaz ist tot. Der 29-Jährige wurde, wie unter anderem TMZ berichtet, in Mexiko-Stadt auf offener Straße erschossen. Das Verbrechen ereignete sich nur wenige Tage, bevor Fede dort in einer Tanzshow "Las Estrellas Bailan En Hoy" hätte auftreten sollen. Das Format meldete sich bereits mit einem Statement zu dem schrecklichen Vorfall. "Fede hinterlässt eine große Lücke in unserem Team. Seine Erinnerung und Leidenschaft werden uns für immer inspirieren", heißt es darin.

Auch von den zuständigen Behörden gibt es bereits einen Bericht über den Mord an dem Latin-Pop-Sänger. Kurz nachdem Fede am vergangenen Donnerstagabend die Tanzproben verlassen habe, sei er Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Bei dem Versuch, den Tätern zu entkommen, sei er von einem Schuss am Hals getroffen worden. Das Model verstarb noch am Tatort. Laut Angaben des örtlichen Sekretariats für öffentliche Sicherheit seien die Überwachungskameras an dem Ort bereits ausgewertet und eine Fahndung für vier männliche Verdächtige, die auf Motorrädern flohen, aufgegeben worden. Bislang gibt es keine Kenntnisse über eine Festnahme.

Obwohl Fede Dorcaz vor allem in Lateinamerika Erfolge feierte, meldete sich auch seine deutsche TV-Bekanntheit zu der traurigen Nachricht. Schauspielerin Sarah Joelle Jahnel (36), die aktuell in Das Sommerhaus der Stars zu sehen ist, scheint den Verstorbenen persönlich gekannt zu haben. In ihrer Instagram-Story verleiht die Reality-TV-Darstellerin ihrer Trauer Ausdruck. "Mein Herz ist gebrochen. Ich kann nicht glauben, was dir passiert ist. Ich werde dich vermissen, mein Freund. Ich werde dich als jenen fröhlichen, jungen Mann in Erinnerung behalten, der du immer warst", findet sie emotionale Worte.

Fede Dorcaz, Model

Fede Dorcaz im Oktober 2025

Fede Dorcaz, Popstar

