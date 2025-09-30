Die ersten Nachrücker ziehen ins "Sommerhaus der Stars" ein

Die fünfte Folge des Sommerhaus der Stars bringt frischen Wind in die Promi-WG: Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin ziehen als Nachrücker ein und sorgen sofort für Gesprächsstoff. Kaum im Haus angekommen, scheinen die beiden nicht nur neue Dynamiken in die Gruppe zu bringen, sondern auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Bereits in den Einspielern wurde deutlich, dass die beiden manchmal unterschiedliche Meinungen vertreten – kleine Zankereien blieben da nicht aus. Trotz anfänglicher Zurückhaltung der Bewohner wurden sie freundlich begrüßt und schnell in Gespräche eingebunden.

Noch am ersten Abend versuchen die bisherigen Teilnehmer, das neue Paar strategisch für ihre Allianzen zu gewinnen. Doch Sarah bleibt skeptisch. Die Reality-TV-Darstellerin möchte sich zunächst ein eigenes Bild von den Gruppenkonstellationen machen, bevor sie sich auf jemanden einlässt. Eine interessante Wendung könnte die Tatsache bringen, dass Sarah den Mitbewohner Silva bereits aus früheren Show-Formaten kennt. Für ihn ist diese Bekanntschaft ein klarer Vorteil, doch ob Sarah das ähnlich sieht, bleibt abzuwarten. Ihre vorsichtige Herangehensweise zeigt jedenfalls, dass sie nichts überstürzen will.

Sarah Joelle ist keine Unbekannte im Reality-TV und hat sich schon in Formaten wie Deutschland sucht den Superstar einen Namen gemacht. Nach einer vierjährigen Auszeit, die sie mit ihrem Kind verbrachte, wagt sie jetzt das Comeback ins Rampenlicht. Ihre offene Art, Konflikte nicht zu scheuen, ist den Zuschauern wohlbekannt und trägt sicher zu ihrer Bekanntheit bei. Während neue Nachrücker im "Sommerhaus der Stars" stets für Konkurrenz sorgen, dürfte ihre unverblümte Persönlichkeit für eine spannende Dynamik im Haus sorgen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Beziehung des Paares unter dem Druck der Show entwickelt.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

Getty Images Sarah Joelle Jahnel, Dezember 2016