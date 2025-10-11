Malcolm Barrett nicht angeklagt wegen sexueller Übergriffe

Malcolm Barrett (45) wird nicht wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Nachdem eine Frau den Schauspieler Ende letzten Jahres beschuldigt hatte, sie nach einem gemeinsamen Abend und einer Nacht mit Drinks und Gesprächen gegen ihren Willen zum Sex gezwungen zu haben, wurde der Fall von der Staatsanwaltschaft in Los Angeles überprüft. Die Beweise reichten laut einem Bericht von TMZ jedoch nicht aus, um strafrechtliche Vorwürfe zu erheben, weshalb die Ermittlungen nun offiziell abgeschlossen sind. Die Entscheidung, keine Anklage zu erheben, wurde nach Prüfung durch die zuständigen Behörden getroffen.

Die Ermittlungen übernahm das Special Victims Bureau der Polizei, nachdem die Frau Anzeige erstattet und sich einer Untersuchung auf sexuelle Übergriffe unterzogen hatte. Berichten zufolge waren die Frau und Malcolm vor dem besagten Abend mehrere Monate lang befreundet gewesen. Als die Anschuldigungen öffentlich wurden, sorgten sie für erhebliches Aufsehen. Ein abschließender Bericht der Staatsanwaltschaft erklärte schließlich, dass keine ausreichenden Grundlagen für eine Anklage vorlagen.

Malcolm, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "The Boys" Bekanntheit erlangte, stand in den vergangenen Jahren vermehrt im Fokus der Medien. Der Schauspieler war vor den Vorwürfen vor allem für seine humorvollen und charismatischen Auftritte beliebt. Privat hält sich Malcolm im Umgang mit persönlichen Themen eher bedeckt und teilt selten Details aus seinem Leben abseits der Leinwand. Das Interesse an seinem Werdegang und seinen Projekten ist jedoch weiterhin groß – und besonders seine Fans dürften nun erleichtert sein, dass der Fall zu den Akten gelegt wurde.

Malcolm Barrett, "The Boys"-Darsteller





