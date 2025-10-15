Kurz nach Ehefrau: "EastEnders"-Star Tony Caunter verstorben

Die Fans der Serie "EastEnders" müssen Abschied nehmen: Darsteller Tony Caunter (†88) ist mit 88 Jahren verstorben. Das bestätigt die Familie in einem Statement gegenüber der Nachrichtenagentur PA. "Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem wunderbaren und geliebten Vater Tony Caunter, der gestern Abend friedlich gestorben ist, nur acht Tage nachdem seine geliebte Frau Fran, mit der er 63 Jahre lang verheiratet war, ebenfalls verstorben war", heißt es in der Stellungnahme. Das Ehepaar hinterlässt seine vier Kinder sowie sieben Enkel und vier Urenkel. Zur Todesursache ist derweil noch nichts bekannt.

Allerdings verbrachte Tony seine letzten Tage im Pflegeheim Eastbourne Gardens, wo er von geschultem Personal betreut wurde. Die Familie des Schauspielers richtet nun ihren aufrichtigen Dank an den unermüdlichen Einsatz der Pfleger. "Wir möchten uns bei den Mitarbeitern des NHS im Eastbourne District General Hospital für ihre unglaubliche Fürsorge in seinen letzten Stunden bedanken, ebenso wie bei allen Mitarbeitern des Pflegeheims Eastbourne Gardens für die Pflege und das Mitgefühl, das sie meinem Vater in den letzten zwei Monaten entgegengebracht haben", betonte eines von Tonys Kindern.

Tony war vor allem für seine Rolle als Roy Evans in "EastEnders" bekannt. Er spielte die Figur in der Seifenoper zwischen den Jahren 1994 und 2003. Nebenbei war der Brite aber auch in anderen TV-Formaten mit dabei. Seine erste Rolle hatte er 1963 in der Serie "No Hiding Place". In den 70ern trat Tony zudem in der Sci-Fi-Kultserie Doctor Who auf, eine Show, in der er in den darauffolgenden Jahren auch ein zweites Mal zu sehen war. Neben seinen zahlreichen Serien drehte Tony in den 60er- und 70er-Jahren auch einige Filme, wie den Abenteuer-Film "A Twist of Sand". Zuletzt war er 1979 im Drama "S.O.S Titanic" zu sehen, der ersten Verfilmung der Titanic-Katastrophe in Farbe.

Anzeige Anzeige

Imago Tony Caunter, Februar 2006

Anzeige Anzeige

Imago Tony Caunter, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Kenneth Cope, Richard Johnson und Tony Caunter in "A Twist Of Sand", 1966

Anzeige