Jimmy Kimmel verlängert seinen Vertrag mit ABC bis Mai 2027

Jimmy Kimmel (58) bleibt dem Publikum von "Jimmy Kimmel Live!" noch etwas länger erhalten. Der beliebte Late-Night-Moderator hat seinen Vertrag mit dem US-Sender ABC um ein weiteres Jahr verlängert, wodurch die Show nun bis Mai 2027 ausgestrahlt wird. Eigentlich sollte sein aktueller Vertrag im Mai 2026 enden, wie Deadline berichtet. Obwohl spekuliert wird, dass dies möglicherweise seine letzte Vertragsverlängerung sein könnte, ist das bei Jimmy keine ausgemachte Sache. Über die Jahre hat er selbst mehrfach öffentlich schwankende Gedanken über die Zukunft der Moderation geäußert.

Die Verlängerung des Deals kommt nach einem turbulenten Jahr für den Comedian. Im September dieses Jahres hatte ABC Kimmels Show für sechs Tage vom Programm genommen. Grund dafür waren kontroverse Kommentare des Moderators im Zusammenhang mit dem Tod des rechtsgerichteten Podcasters Charlie Kirk. Diese Entscheidung hatte hohe Wellen geschlagen, doch nur Tage später gab der Sender bekannt, dass Kimmel wieder auf Sendung gehen würde. Der Comeback-Abend bescherte "Jimmy Kimmel Live!" einige der besten Einschaltquoten seit Jahren.

Jimmy, der bereits seit 2003 mit seiner Late-Night-Show auf Sendung ist, ist bekannt für seinen bissigen Humor, der immer wieder politische und gesellschaftliche Themen aufgreift. Besonders der ehemalige US-Präsident Donald Trump (79) lieferte dem Moderator in der Vergangenheit häufig Zündstoff für bissige Bemerkungen. Dass Trump ein Kritiker von dem Moderator bleibt und zuletzt sogar gedroht haben soll, ABC aufgrund dessen Rückkehr zu verklagen, zeigt die Polarisierung rund um den Comedian. Seine Mischung aus Verlässlichkeit, scharfer Zunge und persönlicher Wärme hat seine Late Night zu einem Fixpunkt gemacht – und wird nun ein weiteres Jahr lang das Publikum durch die Nacht begleiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel bei der 28. Ausgabe von "Taste For A Cure" im Beverly Wilshire in Beverly Hills, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

X.com / https://x.com/atrupar Donald Trump spottet über eine US-Journalistin im Weißen Haus, Oktober 2025