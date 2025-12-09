Kritik: Sabrina Carpenter nimmt kein Blatt vor den Mund

Sabrina Carpenter (26) sorgt derzeit für Schlagzeilen und spricht über die erhitzte Debatte zu ihrem aktuellen Album "Man's Best Friend". Die 26-jährige Sängerin ziert das Cover der neuesten Ausgabe von Variety und nutzte die Gelegenheit, um auf die Kritik an dem provokanten Artwork einzugehen. Zeitgleich steht auch ihre einzige Kollaboration auf Taylor Swifts (35) aktuellem Album "The Life of a Showgirl" im Mittelpunkt. "Es ist eine große Ehre, Teil eines solchen Projekts zu sein", kommentierte Sabrina gegenüber dem Magazin.

Die Künstlerin stellte dabei klar, dass sie ihre kreative Freiheit nicht einschränken lässt. Neben der hitzigen Diskussion um das Albumcover wurden auch ihre freizügigen Witze in Songtexten und auf der Bühne immer wieder kritisch beäugt. Sabrina verteidigte ihren Humor: "Ich will einfach ehrlich und authentisch sein, das ist mir am wichtigsten." Über Taylor Swifts Entscheidung, sie als einzigen musikalischen Gast auf ihrem neuen Werk auftreten zu lassen, zeigte sich die Sängerin sichtlich dankbar. Sie betonte den freundschaftlichen und respektvollen Umgang zwischen ihnen.

Sabrina, die mit Songs wie "Manchild" große Erfolge feiert, pflegt neben ihrer musikalischen Karriere auch langjährige Beziehungen in der Branche. Ihre Zusammenarbeit mit Taylor rief bei Fans Begeisterung hervor, und die beiden Sängerinnen betonen immer wieder die gegenseitige Wertschätzung. In Interviews spricht Taylor häufig davon, wie wichtig es sei, Kolleginnen zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Sabrina, die sich ebenfalls für Frauen in der Musikindustrie einsetzt, teilte einmal in einem Interview, dass solche Kooperationen sie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich bereichern.

Getty Images Sabrina Carpenter im Juni 2025

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters neues Albumcover löst Diskussionen aus

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin