Nach ihrem Freitod: Die Kessler-Zwillinge wurden beigesetzt

Die Kessler-Zwillinge Ellen (89) und Alice (89) wurden am Dienstag auf dem Waldfriedhof in Grünwald bei München in einer intimen Zeremonie beigesetzt. Wie Bild berichtet, fanden die geliebten Showstars in aller Stille ihre letzte Ruhe – so wie sie es sich gewünscht hatten: Seite an Seite im Grab ihrer Mutter Elsa. Ihre Asche wurde 21 Tage nach dem begleiteten Freitod der beiden in die Erde gebettet, ohne dass enge Freundinnen oder Bekannte anwesend waren. Weiße Rosen und Calla-Lilien schmückten das Grab, unter einem sanften Sonnenlicht, das den Abschied begleitete – ein symbolischer Moment für ein imposantes Leben.

Der finale Abschied der international gefeierten Sängerinnen und Tänzerinnen war akribisch von Alice und Ellen geplant. Bereits vor ihrem Tod am 18. November hatten sie alle Vorbereitungen getroffen: Abos und Mitgliedschaften wurden beendet und persönliche Abschiedsbriefe sowie kleine Erinnerungen an Freundinnen verteilt. Ihren Entschluss, gemeinsam zu gehen, fassten sie einst vor langer Zeit, mit dem Vorsatz, dass keine die andere zurücklassen wollte. In ihrem Haus in Grünwald schlossen sie an jenem Vormittag die Augen, begleitet nur von einer Ärztin und einem Anwalt.

Die beiden Stars, die für ihre Eleganz und Schönheit in der Unterhaltungswelt bewundert wurden, hatten sich stets nahegestanden. Sie steuerten ihre Leben und Karrieren mit Präzision und standen auch in ihrem letzten Schritt in Einigkeit und gegenseitiger Unterstützung. Das Grab ihrer Mutter in Grünwald war bereits zu Lebzeiten ein wichtiger Ort für Alice und Ellen, nachdem Elsa 1977 verstarb. "Im Tode mit unserer geliebten Mutti vereint. So hätten wir es gern", erklärten die Kessler-Zwillinge bereits im vergangenen Jahr gegenüber Bild, wie sie sich ihren einstigen Abschied vorstellten.

Imago Alice und Ellen Kessler bei der Premiere von "Der Brandner Kaspar 2 – Er kehrt zurück"

Imago Alice und Ellen Kessler bei der Premiere von "Achtsam morden", September 2025

Imago Alice und Ellen Kessler, Sängerinnen und Tänzerinnen, im Jahr 1959