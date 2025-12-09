Abschied mit Gänsehaut: Michelle plant großen Bühnen-Abgang

Schlager-Ikone Michelle (53) macht Ernst: Am 15. Februar 2026 gibt die Sängerin in der Uber Arena in Berlin ihr letztes Konzert – ausgerechnet an ihrem 54. Geburtstag. Der große Abschied ist als Finale einer Tour geplant, die kurz zuvor startet. Mit dabei sein sollen ihr Verlobter Eric Philippi und ihre Kinder, die den Moment an ihrer Seite erleben wollen. Michelle verrät gegenüber Bild, wie sie diesen Schlussakkord setzen will: "Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen."

Schon zuvor machte Michelle klar, wie schwer es ist, eine ganze Karriere in eine Show zu packen. "Wie will man 34 Jahre in zwei Stunden packen? Geht gar nicht", erklärte sie der Bild. Konkrete Show-Details hält die Sängerin noch zurück, doch die Abschiedsshow soll länger als üblich dauern. Die Tournee beginnt am 18. Januar 2026 und führt sie unter anderem nach Hamburg, Köln und Frankfurt.

Schon vor zwei Monaten hatte die Schlagersängerin bei RTL betont, dass ihr die Entscheidung für den Abschied nicht schwergefallen sei. "Mein Herz blutet nicht", betonte sie damals. Vielmehr freue sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt. "Ich bin jetzt Oma", verriet Michelle und sprach offen über das Glück mit ihrer Enkelin, das ihr Leben bereichert.

Michelle, Sängerin

Auftritt von Michelle in der "Giovanni Zarrella Show" in der Baden Arena, Offenburg, 22.11.2025

Auftritt bei der Schlagernacht des Jahres 2025 in der Festhalle Frankfurt

