Wow: Wie Barbara Wussow zehn Kilo in zwei Monaten verlor

Barbara Wussow (64) hat in kürzester Zeit eine beeindruckende Transformation hingelegt: Innerhalb von nur acht Wochen verlor die Schauspielerin zehn Kilogramm – und das nicht aus Schönheitsgründen, sondern um ihrer Gesundheit willen. Diese Offenbarung machte die Traumschiff-Darstellerin bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala. Barbara setzt dabei auf einen strikten Ernährungsplan, der morgens und mittags jeweils aus einem Glas Wasser, einem Schafsjoghurt und einem Dinkelbrötchen besteht. Abends verzichtet sie komplett auf Mahlzeiten. "Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl", erklärte sie gegenüber der Bild. Trotz dieses Verzichts kochte sie für ihre Familie weiterhin ganz normal – eine Herausforderung, der sie aber mit viel Disziplin begegnete.

An Rückhalt mangelte es dabei nicht, denn zur Gala kam sie in Begleitung ihres Sohns Nikolaus Fortell, der sich begeistert zeigte: "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis." Obwohl sie sich strikt an ihr Diätvorhaben hielt, gestand Barbara auch mit einem Augenzwinkern, dass ein solches Durchhaltevermögen an Bord des "Traumschiffs" wohl kaum möglich gewesen wäre – das dortige Essen sei einfach zu verführerisch. Umso mehr können sich die Fans der Serie darauf freuen, Barbara am zweiten Weihnachtsfeiertag erneut unter Palmen und vor türkisfarbenem Wasser in der Rolle der Hoteldirektorin zu sehen, wenn es für das "Traumschiff" nach Bora Bora geht.

Privat hat Barbara nie den einfachsten Weg gewählt. Als Tochter des Schauspieler-Ehepaars Ida Krottendorf und Klausjürgen Wussow (†78) musste sie ihren Berufswunsch gegen die Bedenken ihrer Eltern durchsetzen. Während ihr Vater wütend war, reagierte ihre Mutter mit Tränen – beide hätten sie lieber fernab der glitzernden Welt der Bühne gesehen. Doch Barbara ließ sich nicht beirren und machte ihren Weg. Die Unterstützung ihrer eigenen Familie, besonders die ihres Ehemanns Albert Fortell, scheint ihr im Laufe ihrer Karriere und darüber hinaus immer wieder Kraft zu geben.

Imago Barbara Wussow, November 2025

Imago Nikolaus Fortell und Barbara Wussow bei der Spendengala Ein Herz für Kinder, Dezember 2025

Instagram / barbara.wussow Schauspielerin Barbara Wussow und ihr Mann Albert Fortell, Februar 2024

