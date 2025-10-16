Babyglück für den YouTube-Star: Taddl wird zweites Mal Papa

Aufregende Neuigkeiten von Taddl: Der YouTube-Star, der mit bürgerlichem Namen Daniel Tjarks heißt, erwartet sein zweites Kind. Diese frohe Botschaft teilte seine Frau Chello mit ihren Fans auf Instagram. Sie befindet sich aktuell im vierten Monat der Schwangerschaft. Das bedeutet, dass Taddl und Chello Anfang 2026 erneut Eltern werden. Es ist ein weiterer Meilenstein für die beiden, die mit ihrer kleinen Familie auf Madeira leben.

Taddl zog sich im Sommer 2024 mit einem emotionalen Video aus der Öffentlichkeit zurück und bleibt weiterhin privat und fernab vom Rampenlicht. Damals hatte er in dem Clip seine Fehler und Unvollkommenheiten offenbart und anschließend seine gesamte Internetpräsenz gelöscht. Seine Fans bekamen ihn zuletzt in einem Rap-Battle Anfang 2025 zu Gesicht, als er unter seinem Musikernamen Beastboy aktiv war. Mit dem erneuten Nachwuchs könnte sich der Fokus des früheren Webstars wohl noch mehr auf seine Familie verlagern.

Die Liebesgeschichte zwischen Taddl und Chello begann 2021 bei einem Tattoo-Termin, als die beiden sich kennenlernten. Bereits ein Jahr später gaben sie sich das Ja-Wort und erlebten mit der Geburt ihrer Tochter im Herbst 2022 ein weiteres Highlight ihrer Beziehung. Die Ankunft ihres ersten Kindes war für Taddl und Chello ein bewegender Moment. Damals berichtete der Musiker auf Instagram: "Ein kleiner Stern ist vom Himmel gefallen. Unser winziges Wunder ist kerngesund und wohlauf."

Imago Taddl, YouTuber und Rapper

Instagram / venusteeth Ultraschallbild von Taddls zweitem Kind

Imago Taddl im Jahr 2016

