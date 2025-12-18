Zehn Jahre Funkstille: Leona Lewis kündigt neues Album an

Leona Lewis (40) macht ihre Fans glücklich: Die Sängerin kündigt ihr erstes Album seit zehn Jahren an – und verrät exklusiv bei Us Weekly, worum es gehen wird und wann es erscheint. Im Gespräch am Rande ihrer festlichen Las-Vegas-Residency "A Starry Night" im Voltaire im The Venetian, die am 3. Januar 2026 endet, erklärte Leona, dass die neuen Songs vom "Verlernen" übernommener Glaubenssätze handeln. "Es geht darum, meine authentische Stimme zu finden", sagte sie. Direkt nach dem letzten Showtermin will sie zurück ins Studio. Neue Musik soll noch vor dem Sommer 2026 erscheinen, ein genauer Tag bleibt aber vorerst unter Verschluss.

Ihr letztes großes Studioalbum "I Am" liegt bis 2015 zurück. Warum die lange Pause? Leona beschreibt einen langsamen, inneren Prozess: Vor fünf Jahren habe sie kurz über eine Rückkehr nachgedacht, "aber ich war nicht bereit". Erst nach einer Tour vor zwei Jahren habe sie mit dem Schreiben begonnen, ein wiederkehrendes Thema habe sich hartnäckig durchgesetzt. "Es ist ehrlich über die letzten zehn Jahre, über alles, was ich gelernt und verlernt habe", erzählte sie weiter. Das Album sei auch eine Liebeserklärung an ihre Tochter und an ihr jüngeres Ich. Nach dem Finale in Vegas geht es an den Feinschliff im Studio. Auf die Frage nach dem Zeitplan blieb sie vage, stellte aber in Aussicht: "Ich würde sagen, vor dem Sommer nächstes Jahr, hoffentlich." Außerdem sprach sie über ihre enge Verbindung zu Simon Cowell (66), der "Bleeding Love" zu seinen zwei wichtigsten Songs zählt: "Er ist ein guter Freund, und er hat immer zu mir gehalten", sagte Leona dem Magazin.

Abseits der großen Ankündigungen gab Leona persönliche Einblicke, die den Kern ihres neuen Materials spiegeln. Als Mutter achte sie darauf, welche Worte sie ihrer Tochter mitgibt – diese prägten das innere Selbstgespräch. Ein Satz, der sie seit Jahren begleitet, wurde zum Mantra: "Wenn jeder Vogel das gleiche Lied singen würde, wäre der Wald ein sehr langweiliger Ort", zitierte sie bei Us Weekly. Daraus leitet die Künstlerin ihr eigenes Credo ab: "Sing einfach dein eigenes Lied." Genau diese Haltung, das Loslassen fremder Erwartungen und das Vertrauen in die eigene Intuition, sollen die neue Ära von Leona prägen – auf der Bühne, im Studio und zu Hause. Simon, mit dem sie bis heute in Kontakt steht, habe ihr zuletzt zu der Vegas-Show gratuliert und sie auch für einen Auftritt bei America's Got Talent eingeladen, erzählte die Sängerin.

Leona Lewis, Sängerin

Leona Lewis beim Staffelfinale von "America's Got Talent" im September 2019

Leona Lewis und Tochter Carmel im Mai 2024