"Die nackte Kanone"-Darsteller Ed Williams ist verstorben

Der Schauspieler Ed Williams, bekannt aus der Kultserie "Police Squad!" und den "Die nackte Kanone"-Filmen, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Wie seine Enkelin Stephanie Williams gegenüber The Hollywood Reporter bestätigte, verstarb der Filmstar bereits am 2. Oktober in Los Angeles. In seiner Paraderolle als schräger Laborwissenschaftler Ted Olson stand er an der Seite von Leslie Nielsen, der in der Rolle des ungeschickten Detektivs Frank Drebin brillierte. Gemeinsam sorgten die beiden für unvergessliche Lacher, sowohl in der Serie von 1982 als auch in den anschließenden drei Kinofilmen, die zwischen 1988 und 1994 veröffentlicht wurden.

Die Serie "Police Squad!" umfasste nur sechs Episoden, doch ihr humorvolles Konzept setzte sich erfolgreich auf der großen Leinwand fort. Ed Williams und Leslie Nielsen waren die einzigen Darsteller, die sowohl in der Serie als auch in allen drei Filmen mitwirkten. Ed hatte vor seiner Rückkehr zur Schauspielerei eine längere Pause eingelegt. Ursprünglich war er 1955 nach Los Angeles gezogen, um an der Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences zu arbeiten. Erst in den 1980ern, während er Rhetorikkurse am L.A. City College unterrichtete, kehrte er mit erfolgreichen Castings zurück auf die Bühne und vor die Kamera und übernahm die Rolle seines Lebens.

Abseits seiner Arbeit in "Police Squad!" und "Die nackte Kanone" war Williams auch für seine Darstellung von Geistlichen bekannt. So spielte er beispielsweise einen Priester in der Komödie "Vater der Braut" mit Steve Martin (80) und Diane Keaton (†79). In Interviews zeigte sich Williams stets dankbar für sein spätes Comeback und die ihm gebotenen Chancen. Zuvor hatte der Schauspieler, der auch an der San Jose State University und in Stanford Theater gespielt hatte, nie den Traum aufgegeben, im Filmbereich Fuß zu fassen.

Imago George Kennedy, Leslie Nielsen und Ed Williams in "Die nackte Kanone 2 1/2: Der Geruch des Erfolgs"

Imago US-Kinoposter zu "The Naked Gun: From the Files of Police Squad!", 1988

Getty Images "Die nackte Kanone"-Schauspieler Leslie Nielsen, 2009

